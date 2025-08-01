聽新聞
0:00 / 0:00

美國對大陸態度放軟？魯比歐：進入戰略穩定期

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國國務卿魯比歐。(路透資料照片)
美國國務卿魯比歐。(路透資料照片)

美國近期的對中態度是否出現放軟？美國國務卿魯比歐說，美中在很多議題上意見分歧，但魯比歐坦言說，美國現在正進入戰略穩定期，指美中貿易如果全面衝突，將不利於美中和全世界的經濟。

賴清德總統外傳預計8月出訪過境美國，但遭到川普政府拒絕過境紐約，有媒體報導指出，是由於中國大陸對此做出抗議。

魯比歐31日接受福斯廣播（Fox Radio）訪問，被問及美國拒絕台灣總統過境，因為怕惹惱中國，且美國在印度和巴基斯坦之間，近期似乎更偏向巴基斯坦，詢問美國是否與中國進入談判模式？

魯比歐說，美國和中國之間每天在很多議題上都存有歧見；魯比歐重申說，美國持續支持印太地區的自由航行，也維持對菲律賓、台灣等夥伴的承諾。

不過，魯比歐也說，美國正進入戰略穩定期，指美中終究是世界上最大的兩個經濟體，若兩國貿易展開全面衝突，美國可能會在部分層面會得利，但世界會因此受傷。

魯比歐說，美中貿易戰將為世界，乃至於美國的經濟帶來衝擊，特別是對中國的經濟。

魯比歐表示，一個成熟的外交政策必須講究權益的戰略平衡。

魯比歐指出，美國尚未與中國達成貿易協議，指雙方目前達成的是短期的共識，並在近期的談判中獲得展延；魯比歐說，美國面對中國有很多長期的煩惱，必須去正視，也有很多弱點必須解決。

關稅 川普

延伸閱讀

要死去別處死！西班牙小鎮頒「禁死令」 不准居民在原居地過世

以軍空襲敘利亞首都至少1死18傷 魯比歐：美方關切、盼衝突停止

美國務院裁員逾1300人 員工打包淚灑大門、民眾聲援打氣

陸官媒證實：王毅會見美國國務卿魯比歐

相關新聞

對等關稅進入倒數計時 白宮：未獲通知國家 今晚午夜前公布

美國對等關稅寬限期進入倒數計時，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）31日指出，尚未被通知關稅稅率的國...

美對韓徵15%關稅 政院：台美磋商聯合聲明

美國總統川普卅日宣布與南韓達成貿易協議，將課徵南韓百分之十五關稅；南韓同意投資美國三千五百億美元，並採購一千億美元美國能...

美國對大陸態度放軟？魯比歐：進入戰略穩定期

美國近期的對中態度是否出現放軟？美國國務卿魯比歐說，美中在很多議題上意見分歧，但魯比歐坦言說，美國現在正進入戰略穩定期，...

川普：美中磋商順利 將達非常公平協議

美中第三輪貿易會談落幕，美國總統川普七月卅日表示，和中國的磋商進展順利，雙方步調一致，他認為「會跟中國達成一項非常公平的協議」。

南韓守住糧食主權…未讓步美牛、稻米 半導體關稅有望最優惠

南韓總統府政策室長金容範七月卅一日舉行記者會說明韓美談判結果，除了美國原定八月一日起對南韓徵收的百分之廿五對等關稅降至百分之十五，汽車關稅也下調至百分之十五，未來預計徵收的半導體及醫藥品關稅，南韓相較其他國家將獲得最優惠待遇。

白宮：沒收到川普關稅通知函的國家 最晚收到答覆的時間揭曉

白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）於美東時間7月31日在白宮對媒體說，尚未和美國透過談判達成貿易協議，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。