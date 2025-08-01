白宮：沒收到川普關稅通知函的國家 最晚收到答覆的時間揭曉
白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）於美東時間7月31日在白宮對媒體說，尚未和美國透過談判達成貿易協議，或還沒收到川普政府關稅稅率通知函的國家，將在當天結束前收到美國關於貿易條款的答覆。
李維特指稱，美國「貿易團隊一直日以繼夜地工作，試圖與盡可能多的國家聯繫，但要是他們還沒收到我們的回覆，那他們將在今晚午夜前（美東時間8月1日0時）以信函或行政命令的形式收到」。
美東時間8月1日0時為台灣時間同日中午12時。
根據川普4月2日「解放日」宣布的對等關稅稅率，台灣輸美商品遭徵32％的關稅。
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