快訊

對等關稅進入倒數計時 白宮：尚未獲通知的國家 今晚午夜前公布

白宮：沒收到川普關稅通知函的國家 最晚收到答覆的時間揭曉

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
圖為美國總統川普30日出席白宮東廂1場活動。美聯社
圖為美國總統川普30日出席白宮東廂1場活動。美聯社

白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）於美東時間7月31日在白宮對媒體說，尚未和美國透過談判達成貿易協議，或還沒收到川普政府關稅稅率通知函的國家，將在當天結束前收到美國關於貿易條款的答覆。

李維特指稱，美國「貿易團隊一直日以繼夜地工作，試圖與盡可能多的國家聯繫，但要是他們還沒收到我們的回覆，那他們將在今晚午夜前（美東時間8月1日0時）以信函或行政命令的形式收到」。

美東時間8月1日0時為台灣時間同日中午12時。

根據川普4月2日「解放日」宣布的對等關稅稅率，台灣輸美商品遭徵32％的關稅。

關稅 川普

延伸閱讀

對等關稅大限在即 川普：美墨談判展延90天

美國與韓日歐貿易協議難落實 川普1.0美中協定是殷鑑

美政界炒股禁令過首關 「國會女股神」力挺！川普卻由喜轉怒

可能比25%更低？大馬首相已與川普通話 8月1日宣布新關稅

相關新聞

美對韓徵15%關稅 政院：台美磋商聯合聲明

美國總統川普卅日宣布與南韓達成貿易協議，將課徵南韓百分之十五關稅；南韓同意投資美國三千五百億美元，並採購一千億美元美國能...

對等關稅進入倒數計時 白宮：今晚午夜前公布

美國對等關稅寬限期進入倒數計時，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）31日指出，尚未被通知關稅稅率的國...

川普：美中磋商順利 將達非常公平協議

美中第三輪貿易會談落幕，美國總統川普七月卅日表示，和中國的磋商進展順利，雙方步調一致，他認為「會跟中國達成一項非常公平的協議」。

南韓守住糧食主權…未讓步美牛、稻米 半導體關稅有望最優惠

南韓總統府政策室長金容範七月卅一日舉行記者會說明韓美談判結果，除了美國原定八月一日起對南韓徵收的百分之廿五對等關稅降至百分之十五，汽車關稅也下調至百分之十五，未來預計徵收的半導體及醫藥品關稅，南韓相較其他國家將獲得最優惠待遇。

白宮：沒收到川普關稅通知函的國家 最晚收到答覆的時間揭曉

白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）於美東時間7月31日在白宮對媒體說，尚未和美國透過談判達成貿易協議，...

被課50%關稅 巴西總統嗆川普：要打政治戰就來打

美國總統川普簽署行政命令，將對巴西商品課徵百分之五十關稅，美國財政部同時對主審巴西前總統波索納洛案件的巴西最高法院法官莫瑞斯實施金融制裁。巴西總統魯拉表示，他不怕得罪川普，要打政治戰就來打。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。