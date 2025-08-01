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對等關稅進入倒數計時 白宮：今晚午夜前公布
美國對等關稅寬限期進入倒數計時，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）31日指出，尚未被通知關稅稅率的國家，今晚午夜前將收到關稅通知函，或由美國總統川普簽署行政命令公布關稅稅率。
美國對等關稅的寬限期即將於美東時間8月1日到期，不過持續與美國談判中的台灣尚未被通知未來會被課徵的關稅稅率。
白宮31日舉行記者會，李維特表示，很多國家都與美國的貿易談判團隊聯繫，美國也優先與18個關鍵貿易夥伴談判，美國已與其中3分之2的貿易夥伴，達成為他們量身定做的貿易協議。
李維特說，美國貿易團隊盡可能與所有國家聯絡，但如果有國家尚未獲得通知，他們將在今晚午夜前（台灣時間8月1日中午以前）收到關稅通知函，或由川普簽署行政命令公布其關稅稅率。
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