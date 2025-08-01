川普：美墨談判展延90天 維持現行25%關稅

美國總統川普今天表示，與墨西哥總統薛恩鮑姆通話後，與墨西哥將有為期90天協商期，現行25%關稅維持不變。

美聯社報導，川普在自家社群平台真實社群（Truth Social）發文指出，他和薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）通話「非常成功，我們正越來越了解和理解彼此」。

川普指出，墨西哥輸美商品將會繼續面臨25%關稅，這是川普表面上將這項議題跟芬太尼（fentanyl）販運掛鉤而對墨西哥課徵的稅率。

川普同時指出，汽車將面臨25%關稅，並對銅、鋁和鋼鐵課徵50%關稅。

在川普作出上述宣布後，薛恩鮑姆今天表示，墨西哥將尋求對美國的長期協議以避免關稅。

她說：「我們避免關稅增加…並獲得90天透過對話達成長期協議。」