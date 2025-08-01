川普：美墨談判展延90天 維持現行25%關稅

中央社／ 華盛頓31日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，與墨西哥總統薛恩鮑姆通話後，與墨西哥將有為期90天協商期，現行25%關稅維持不變。

美聯社報導，川普在自家社群平台真實社群（Truth Social）發文指出，他和薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）通話「非常成功，我們正越來越了解和理解彼此」。

川普指出，墨西哥輸美商品將會繼續面臨25%關稅，這是川普表面上將這項議題跟芬太尼（fentanyl）販運掛鉤而對墨西哥課徵的稅率。

川普同時指出，汽車將面臨25%關稅，並對銅、鋁和鋼鐵課徵50%關稅。

在川普作出上述宣布後，薛恩鮑姆今天表示，墨西哥將尋求對美國的長期協議以避免關稅。

她說：「我們避免關稅增加…並獲得90天透過對話達成長期協議。」

關稅 川普

延伸閱讀

不只拒賴總統過境！川普對陸態度大軟化 傳擬不推新AI出口法規

川普關稅大限逼近 美中貿易協議能趕上車？ 美財長透露談判進度

美政界炒股禁令過首關 「國會女股神」力挺！川普卻由喜轉怒

台灣關稅放榜倒計時！川普政策體現1態度 連賢明分析談判卡關原因

相關新聞

美對韓徵15%關稅 政院：台美磋商聯合聲明

美國總統川普卅日宣布與南韓達成貿易協議，將課徵南韓百分之十五關稅；南韓同意投資美國三千五百億美元，並採購一千億美元美國能...

川普：美中磋商順利 將達非常公平協議

美中第三輪貿易會談落幕，美國總統川普七月卅日表示，和中國的磋商進展順利，雙方步調一致，他認為「會跟中國達成一項非常公平的協議」。

南韓守住糧食主權…未讓步美牛、稻米 半導體關稅有望最優惠

南韓總統府政策室長金容範七月卅一日舉行記者會說明韓美談判結果，除了美國原定八月一日起對南韓徵收的百分之廿五對等關稅降至百分之十五，汽車關稅也下調至百分之十五，未來預計徵收的半導體及醫藥品關稅，南韓相較其他國家將獲得最優惠待遇。

被課50%關稅 巴西總統嗆川普：要打政治戰就來打

美國總統川普簽署行政命令，將對巴西商品課徵百分之五十關稅，美國財政部同時對主審巴西前總統波索納洛案件的巴西最高法院法官莫瑞斯實施金融制裁。巴西總統魯拉表示，他不怕得罪川普，要打政治戰就來打。

美國、巴基斯坦達協議 攜手開發龐大石油蘊藏

美國對等關稅寬限期將屆，美國商務部長盧特尼克表示，美國已與泰國和柬埔寨達成貿易協議，泰國預期美國將在廿四小時內宣布關稅談判結果。

學者觀察美韓關稅 美國要求「賺我的錢就要做我的人」

針對台美對等關稅談判，中經院院長連賢明表示，美國開給台灣的條件，應該包括開放所有市場，並且要求投資美國，台灣不妨趁此機會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。