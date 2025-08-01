被課50%關稅 巴西總統嗆川普：要打政治戰就來打

美國總統川普簽署行政命令，將對巴西商品課徵百分之五十關稅，美國財政部同時對主審巴西前總統波索納洛案件的巴西最高法院法官莫瑞斯實施金融制裁。巴西總統魯拉表示，他不怕得罪川普，要打政治戰就來打。

川普七月九日致函魯拉，要求撤銷針對波索納洛的密謀政變指控，怒斥此案是「一場必須立刻結束的獵巫行動」，並宣布將對巴西進口商品課徵百分之五十關稅，直到相關指控撤銷。

川普七月卅日簽署行政命令，確認對巴西徵收百分之五十關稅，將於下周開始實施，但巴西出口美國的主要產品，包括商用飛機、能源產品與柳橙汁都可豁免。衛報報導，在川普發出威脅後，魯拉的民調數字明顯回升。

魯拉表示：「如果川普想打政治戰，我們就當成政治戰來打，如果他想談貿易，我們就坐下來談，但你不能把所有事情混為一談。」

魯拉敦促川普，避免讓美洲兩大經濟體陷入雙輸，並表示他不怕公開批評川普。他說：「沒理由害怕。我當然擔心，因為我們有經濟、政治與技術利益。但巴西任何時候都不會以小國對大國姿態談判，巴西將以主權國家身分進行協商。」

魯拉表示，他的官員願意與美國就經濟議題展開協商。他說：「在兩國的政治關係中，任何一方的意志都不應凌駕於對方之上。我們需要找到折衷立場，不是靠著高喊自己兌現不了的條件，也不是低頭對美國所有要求說『阿們』。」

魯拉說，波索納洛的政治前途屬於司法問題，因此無從談判。