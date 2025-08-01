美國、巴基斯坦達協議 攜手開發龐大石油蘊藏

美國對等關稅寬限期將屆，美國商務部長盧特尼克表示，美國已與泰國和柬埔寨達成貿易協議，泰國預期美國將在廿四小時內宣布關稅談判結果。

馬來西亞總理安華證實已與美國總統川普約廿分鐘後說，預期川普八月一日將宣布對馬來西亞關稅稅率。兩國先前曾討論百分之廿以下稅率，低於川普先前在關稅通知函告知的百分之廿五。

盧特尼克七月卅日接受福斯新聞訪問說，「你知道我們今天做了什麼嗎？我們和柬埔寨及泰國達成貿易協議了」，但未詳述內容。美國預定八月一日起對泰柬課徵百分之卅六關稅，這兩國先前爆發邊境衝突，遭川普威脅若兩國不停火，就不會與兩國談成協議，促使兩國達成停火協議。

泰國財政部長皮猜稍後表示，預期美國將在廿四小時內公布修改後的對等關稅稅率。泰國希望關稅稅率能在百分之十八至百分之廿，和其他東南亞國家差不多。越南稅率為百分之廿，菲律賓和印尼均為百分之十九。

馬來西亞總理安華在和川普通話，預期川普將在八月一日宣布馬國新稅率。巴基斯坦財政部也表示，已和美國達成關稅協議，將調降對等關稅率，有望低於預定八月一日起徵收的百分之廿九。川普稍早證實，美國和巴基斯坦已敲定協議，兩國將攜手發展龐大的石油蘊藏。