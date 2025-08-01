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川普：美中磋商順利 將達非常公平協議

聯合報／ 國際中心、記者陳湘瑾陳熙文／綜合報導
中美第三輪關稅談判日前在瑞典斯德哥爾摩舉行，美國財長貝森特（左）會前與大陸副總理何立峰握手。 （新華社）
中美第三輪關稅談判日前在瑞典斯德哥爾摩舉行，美國財長貝森特（左）會前與大陸副總理何立峰握手。 （新華社）

美中第三輪貿易會談落幕，美國總統川普七月卅日表示，和中國的磋商進展順利，雙方步調一致，他認為「會跟中國達成一項非常公平的協議」。

陸官媒新華社昨天發布「新華時評」表示，中方對磋商「抱有百分之百的誠意」，也堅守著不可動搖的底線。另一官媒人民日報專欄「鐘聲」，也指「關稅少一分，合作就多一分。」

不過，川普七月卅日簽署行政命令暫停「最低免稅額門檻」，擬針對低於八百美元的進口商品課稅，八月廿九日生效。主要是有外國零售業者，透過拼多多海外版、希音等電商平台，利用美國免稅額門檻將零售商品從中國郵寄到美國境內，規避被美國課關稅。

美中官員七月廿九日結束在瑞典首都斯德哥爾摩為期二天的會談，試圖解決經濟衝突和避免貿易戰升溫。美中代表團分別由美國財長貝森特和中國國務院副總理何立峰領軍。貝森特會談結束後表示將把結論呈報川普，由川普決定是否批准。他還表示，若川普批准，很可能將貿易戰休兵期展延九十天。

美國和中國五月曾在日內瓦舉行會談達成協議，促成貿易戰暫時停火，中國增加稀土出口，川普政府則放寬美國科技產品出口限制及取消簽證禁令。美國對中國進口商品的關稅從百分之一四五降至百分之卅，中國對美國商品關稅降至百分之十。貿易戰休兵為期九十天，將於八月十二日到期。

川普卅一日下午在白宮簽署一項法案並接受媒體提問，他說，「我們和中國的進展順利，我認為結果會非常好」。

雖然美中瑞典會談未宣布任何重大突破，中方官員表示，雙方同意推動延長五月中旬達成的九十天關稅休戰協議，但未明確指出何時開始延長或為期多久。

美國財政部長貝森特說，協議正逐漸成形，雙方仍有幾個技術細節待釐清，有信心協議會完成，但目前尚未百分之百定案。

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