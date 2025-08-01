南韓守住糧食主權…未讓步美牛、稻米 半導體關稅有望最優惠

南韓總統府政策室長金容範七月卅一日舉行記者會說明韓美談判結果，除了美國原定八月一日起對南韓徵收的百分之廿五對等關稅降至百分之十五，汽車關稅也下調至百分之十五，未來預計徵收的半導體及醫藥品關稅，南韓相較其他國家將獲得最優惠待遇。

特別值得注意的是，此次韓美協議中擴大造船業合作的成果。韓美造船合作基金規模達一千五百億美元，涵蓋船舶建造、維護維修與營運（ＭＲＯ）等造船生態系全領域，將根據南韓企業的需求具體進行投資。

美韓貿易協議在八月一日的前一天達成，也讓南韓避免陷入最糟狀況。最重要的是藉由未對美開放稻米和牛肉市場，維護「糧食主權」。韓媒認為，相較於美日關稅談判結果，南韓可謂守住防線。

南韓總統李在明也在社群媒體上表示，「我們以國家利益為優先進行談判」。他認為這次協議是「美國重建製造業的利益，與韓國企業在美國市場擴大競爭力意願結合的結果，期待這成為韓美產業強化合作、韓美同盟更加穩固的契機」。

金容範表示，除造船領域外，南韓企業在半導體、核電、生物科技等具競爭力的領域，也將設立規模達二千億美元的對美投資基金，這將為有意進軍美國市場的南韓企業提供良好機會。

日本ＧＤＰ約為四點二兆美元，在貿易協議中被川普要求投資美國五千五百億美元，南韓ＧＤＰ僅一點八兆美元，這兩項投資美國基金總額卻達三千五百億美元。部分南韓分析認為，南韓在投資金額方面讓步太多。

金容範強調，這是為了因應美國為減少貿易逆差而採取的關稅措施，應從貿易逆差角度來看待，而非單純從經濟規模來比較投資金額。

此外，他說，雖然美國要求開放農畜產品市場，但考量糧食安全及農業敏感性，南韓與美國達成共識，南韓不會進一步開放國內稻米及牛肉市場。

鑒於川普的談判風格，關稅談判雖已告一段落，在接下來兩周內在白宮舉行的「川李會」正式宣布美韓貿易協議前仍須注意，該協議的達成並非結束，而是新博弈的開始。