美對韓徵15%關稅 政院：台美磋商聯合聲明

美國總統川普卅日宣布與南韓達成貿易協議，將課徵南韓百分之十五關稅；南韓同意投資美國三千五百億美元，並採購一千億美元美國能源；川普表示，南韓總統李在明預計兩周後訪問美國，在白宮宣布巨額對美投資計畫。

美墨關稅協議將延長九十天

此外川普卅一日在社群媒體發文宣布，與墨西哥現行協議將延長九十天，雙方將繼續談判。墨西哥將繼續支付百分之廿五的芬太尼關稅、百分之廿五汽車關稅以及百分之五十的鋼鋁和銅關稅。

川普說南韓同意給予美國三千五百億美元投資基金，完全由美國持有和掌控，並由川普選擇投資項目。南韓也同意購買一千億美元液化天然氣和其他能源產品。

川普說，南韓同意對美國完全開放貿易市場，接受美國汽車、卡車、農產品，給予美國零關稅優惠待遇；美國則將課徵南韓百分之十五關稅。這個稅率比先前川普在關稅信中提出的數字降低十個百分點。

美韓造船業合作 達協議關鍵

南韓總統李在明七月卅一日表示，這項協議消除了出口商的不確定性，有助於南韓和主要經濟體競爭時取得對等甚至更有利條件。南韓投資基金的細節還不明朗，情況類似先前日本同意投資美國五千五百億美元協議，雙方當時對基金內容也各有不同解讀。

南韓證實，將設立三千五百億美元基金，以協助企業打進美國市場，其中一千五百億美元將專用於造船產業。本周南韓特別提出和美國建立造船業合作，成為達成協議關鍵。南韓政府說，另外的兩千億美元將在美國投資半導體、電池、製藥等先進產業。

李在明在臉書上寫道：「我們跨過一道重大障礙。這項協議是美國重振製造業戰略，和我們協助南韓企業提升在美競爭力交會的成果。」

南韓不需進一步開放美牛、米

南韓青瓦台政策室長金容範說，協議包含輸美汽車關稅降至百分之十五。先前美國和日本、歐盟達成的貿易協議，汽車關稅也是百分之十五。南韓還爭取到不需進一步開放美國牛肉和稻米進口。

金容範表示，南韓爭取百分之十二點五的關稅稅率「直到最後」，但川普沒有讓步，「總統說所有國家都是百分之十五」。比照先前美國與日本、歐盟達成的協議，鋼鋁百分之五十關稅不在這次美韓貿易協議降稅範圍內。川普卅日也表示，美國已與巴基斯坦達成協議。

政院：待美政府決策流程確立

由於美國對等關稅大限逼近，各界關注台美是否能完成談判，政院昨天透露，雙方已完成技術性磋商，就關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、供應鏈韌性、經濟安全等議題達一定共識，也商討投資、採購等台美經貿合作議題，正持續磋商聯合聲明，只待美國政府決策流程確立。

面對關稅影響，賴清德總統將在今天宣布「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」生效，備妥九百卅億元因應衝擊。行政院長卓榮泰說，談判結果確立後，產業衝擊程度勢必不同於四月的推估，政府將依國內經貿情勢及產業支持需求再提出特別條例修正案。這番話也被解讀政院保留加碼空間。