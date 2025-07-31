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對等關稅大限在即 川普：美墨談判展延90天

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國對等關稅寬限期即將到期，美國總統川普31日與墨西哥總統通電，川普表示，由於美墨協議牽涉邊境議題，比起其他國家更為複雜，指將展延關稅90天。

美國日前送出關稅通知函，擬課徵墨西哥30%的關稅。川普31日表示，他與墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）通電，指兩人有非常成功的通話，並對彼此有更多的了解。

川普說，由於美墨達成協議涉及邊境問題，比起其他國家更為複雜，兩國同意延長寬限期90天，墨西哥將繼續被課徵25%的芬太尼懲罰性關稅、25%汽車關稅，以及50%的進口鋼鐵、鋁和銅關稅；此外，川普說，墨西哥也同意立即取消對美國的非關稅障礙。

川普指出，美國將在接下來的90天繼續與墨西哥談判，以期在90天內或更長的時間之後，雙方得以達成貿易協議；川普也說，美墨將持續在邊境議題上合作，包括毒品、非法移民等；川普說，邊境議題涉及國家所有的安全層面。

關稅 川普

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