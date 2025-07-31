聽新聞
0:00 / 0:00

學者觀察美韓關稅 美國要求「賺我的錢就要做我的人」

聯合報／ 記者陳儷方陳素玲／台北報導

針對台美對等關稅談判，中經院院長連賢明表示，美國開給台灣的條件，應該包括開放所有市場，並且要求投資美國，台灣不妨趁此機會拉拔台灣最弱的服務業，進行品牌投資；同時，過去不講意識型態只講賺錢的時代已經過去，因為從美國對南韓要求就可以發現，美國現在要求「要賺我的錢就要做我的人」。

連賢明昨出席證交所舉辦的「壯大台灣資本市場高峰會」，他指出，台美貿易談判卡關應該是在農業，而非汽車關稅，汽車關稅和貨物稅最大問題是稅損，金額不小卻有解決空間，但農業部分牽涉到食安，很容易被解釋為在美國壓迫下放棄國人健康。他認為，台灣的對等關稅應該會落在百分之十五至廿區間，稅率高過這區間，不論是美國或台灣都沒有好處。

連賢明說，對等關稅談判除了美國政府要增加收入、增加外國對美投資金額外，另一目的是創造非中供應鏈，和中國密切的國家稅率都是百分之四十往下講，和美國聯盟國家稅率則是百分之十開始談。越南是一個最直接例子，轉口貿易的稅率四成、當地生產稅率兩成。

亞太商工總會執行長、東海大學經濟系兼任教授邱達生判斷，「台灣應該也是百分之十五」，台灣要拿到百分之十五不難，只要比照日、韓等國擴大對美國投資就有了，困難點在於國會朝小野大，如果承諾對美國鉅額投資，國會不埋單，承諾跳票反而面臨懲罰性關稅，問題更大。

關稅 川普

延伸閱讀

美國與韓日歐貿易協議難落實 川普1.0美中協定是殷鑑

川普關稅大限逼近 美中貿易協議能趕上車？ 美財長透露談判進度

韓美達成關稅磋商降至15% 學者憂心「開啟不公平貿易先例」

台美關稅將出爐 下半年恐旺季不旺？法人：2類股票可逃關稅空襲

相關新聞

美對韓徵15%關稅 政院：台美磋商聯合聲明

美國總統川普卅日宣布與南韓達成貿易協議，將課徵南韓百分之十五關稅；南韓同意投資美國三千五百億美元，並採購一千億美元美國能...

川普：美中磋商順利 將達非常公平協議

美中第三輪貿易會談落幕，美國總統川普七月卅日表示，和中國的磋商進展順利，雙方步調一致，他認為「會跟中國達成一項非常公平的協議」。

南韓守住糧食主權…未讓步美牛、稻米 半導體關稅有望最優惠

南韓總統府政策室長金容範七月卅一日舉行記者會說明韓美談判結果，除了美國原定八月一日起對南韓徵收的百分之廿五對等關稅降至百分之十五，汽車關稅也下調至百分之十五，未來預計徵收的半導體及醫藥品關稅，南韓相較其他國家將獲得最優惠待遇。

被課50%關稅 巴西總統嗆川普：要打政治戰就來打

美國總統川普簽署行政命令，將對巴西商品課徵百分之五十關稅，美國財政部同時對主審巴西前總統波索納洛案件的巴西最高法院法官莫瑞斯實施金融制裁。巴西總統魯拉表示，他不怕得罪川普，要打政治戰就來打。

美國、巴基斯坦達協議 攜手開發龐大石油蘊藏

美國對等關稅寬限期將屆，美國商務部長盧特尼克表示，美國已與泰國和柬埔寨達成貿易協議，泰國預期美國將在廿四小時內宣布關稅談判結果。

學者觀察美韓關稅 美國要求「賺我的錢就要做我的人」

針對台美對等關稅談判，中經院院長連賢明表示，美國開給台灣的條件，應該包括開放所有市場，並且要求投資美國，台灣不妨趁此機會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。