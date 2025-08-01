墨西哥 90天內課徵25%

美國總統川普31日在社群平台貼文指出，與墨西哥貿易談判再延長90天，期間墨西哥輸美產品將課徵25%關稅，汽車關稅也是25%，鋼、鋁、銅則為50%，墨西哥將立即撤銷非關稅壁壘。

美國對等關稅期限將屆，美國商務部長盧特尼克表示，美國已與泰國和柬埔寨達成貿易協議，泰國預期美國將在24小時內公布關稅談判結果，馬來西亞據傳將在美國時間7月31日宣布與美達成貿易協議。

盧特尼克7月30日接受福斯新聞訪問時說，「你知道我們今天做了什麼嗎？我們和柬埔寨及泰國達成貿易協議了」，但並未詳述。美國預定8月1日起對泰柬兩國課徵36%關稅，這兩國先前爆發邊境衝突，遭川普威脅若不停火，就不會與兩國談成協議，促使兩國達成停火協議。

泰國財政部長皮猜（Pichai Chunhavajira）稍後表示，預期美國將在24小時內公布修改後的對等關稅稅率，「我們要澄清，目前還沒有任何正式通知，但預期會在24小時內收到」。泰國希望關稅稅率能和其他東南亞國家差不多。越南稅率為20%，菲律賓和印尼為19%。