巴西稅率50% 6日生效

美國總統川普7月30日簽署一項行政命令，宣布對巴西進口產品課徵50%關稅，但石油、橙汁和飛機等產品被列入例外名單。新稅率將於8月6日生效。

4月2日，川普已宣布對巴西產品徵收10%關稅，這道行政命令是在10%基準關稅基礎上，對巴西進口產品加徵40%關稅。

該行政命令同時對包括橙汁、飛機、鐵礦石和燃料產品、化肥等約700種類別產品予以豁免，將不受加徵40%關稅影響。

肉類、水果和咖啡雖沒有列入例外名單，但美國商務部長盧特尼克7月29日表示，當局正在考慮對咖啡、芒果、鳳梨和可可等美國沒有生產的食品實行零關稅。

白宮在一份聲明中表示，新關稅目的在於「解決巴西政府最近的政策、做法和行動，這些政策、做法和行動對美國的國家安全、外交政策和經濟構成不尋常威脅。」