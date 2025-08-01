美韓合作造船… 最成功的策略

美韓達成貿易協議，美對韓關稅降至15%，還有一堆投資附帶條件。但先前各界同樣關切的匯率問題，並未出現在這次宣布事項中。南韓財政部31日表示，雙方正就匯率問題另行磋商。

韓聯社報導，南韓財政部發言人姜英奎（音譯）說，在與美國總統川普談判期間，並未直接討論到匯率議題，兩國財金部會正就此另啟協商，持續洽談。

韓聯社報導，南韓財長具潤哲31日則是談到，這次能與美國達成協議，韓美造船業合作項目「MASGA」（讓美國造船業再度偉大）可謂貢獻最大。南韓中央日報則還原南韓行政團隊在達陣前夕如何布局。距離對等關稅寬限大限僅剩三天的7月29日（當地時間），南韓合組「官民一體」團隊，展開全方位總體作戰，終於搶在截止期限前談定協議。

不只首爾官方談判代表，三星電子會長李在鎔也於當天下午抵達美國。據悉，李在鎔計劃與美國主要全球合作企業討論商務合作方案，探索新商機。然而，外界認為，李在鎔正好從側面支援政府的通商談判。作為南韓最大企業的三星，可能以表達一定規模以上投資意向方式，而非直接確定對美投資金額，來支持政府談判。

全球第三大汽車企業現代汽車集團會長鄭義宣也於30日搭機前往美國，韓華集團副會長金東官已於28日訪美，將致力於MASGA。