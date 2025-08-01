投資美國獲利歸屬 投資文字遊戲 各自解讀

美國川普當局相繼與南韓、日本敲定貿易協議，並宣布兩國將對美國投資數千億美元，美國可保留九成投資獲利。但日韓均提出不同解讀：南韓表示，美方說的九成獲利，是指「再投資」收益；日方也說，對美國投資的5,500億美元，僅1%-2%為現金，其餘皆為貸款。

南韓總統府政策室長金容範在記者會上表示：「無意爭辯（美國的）表達方式，但協議未以此種方式談判。」

投資美國獲利歸屬各說各話 圖／經濟日報提供

他指出，美國官方文件用詞是「保留該投資的九成獲利」，由於不清楚投資對象和時間，很難準確推論美方想法。韓方解讀是，美國指的是再投資收益。他的解釋暗示，參與韓美投資基金的韓企，若在美國取得營收，應將資金再次投資於美國。

金容範說，韓方在備忘錄上對此紀錄，略有不同，美國完全了解南韓認知和預期。他同時指出，相較於日本與美國締結的貿易協議，南韓承諾對美國投資金額為3,500億美元，遠低於日本的5,500億美元。

先前日本也陷入類似爭議。批評者說，日方對美國融資須遵循川普指令，可能會損及官營的國際協力銀行（JBIC）財政。但該國首席談判代表赤澤亮正說，JBIC將嚴格審查融資方案，只會放行合乎日本法規項目。他上周還說，日本同意對美投資5,500億美元，只有1%-2%是實質投資，大部分是貸款，兩國達成關稅協議後，日方可望省下約10兆日圓（約680億美元）。

第一生命經濟研究所經濟學家熊野英生表示，倘若日本銀行放貸給美國的投資項目，可望賺到上百億美元利息。川普聲明說，美國取得90%獲利、日本10%，純粹是要吸引美國國內支持者注意，日美貿易協議實際上不像看起來那麼糟。