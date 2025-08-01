川普拍板 韓對等關稅15% 李在明：消除出口不確定性

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
南韓經濟副總理兼財長具潤哲（右二）領軍，29日在華府和美國商務部長盧特尼克（左二）談判美韓關稅及貿易相關議題。歐新社
南韓經濟副總理兼財長具潤哲（右二）領軍，29日在華府和美國商務部長盧特尼克（左二）談判美韓關稅及貿易相關議題。歐新社

美國總統川普30日表示，已和南韓達成貿易協議，南韓對美出口貨品將被課徵15%關稅，並承諾對美投資3,500億美元，且採購1,000億美元的美國液化天然氣等能源產品。

川普在自家社群平台Truth Social上發文說：「我們已同意對南韓課徵15%關稅，美國不會被課關稅。」此外，南韓也將向美國投資3,500億美元。川普並表示，比照日本以主權財富基金所提5,500億美元投資承諾，他本人也將主導南韓這筆資金的運用方向。

美韓貿易協議要點 圖／經濟日報提供
美韓貿易協議要點 圖／經濟日報提供

南韓總統李在明31日則表示，這項協議消除了出口商的不確定性，有助於南韓和主要經濟體競爭時取得對等甚至更有利條件。15%比川普4月初揚言要課徵的25%還低，同時與日本和歐盟一致。

南韓承諾設立的3,500億美元基金，將協助企業打進美國市場，其中1,500億美元將專用於造船業；本周首爾特別提出和美國在造船領域合作，作為爭取達成協議的關鍵提案之一。多家南韓大企業也在談判期間承諾數百億美元的投資。

川普還貼文指出：「南韓也同意全面開放市場，讓美國貨品能進入，包括汽車、卡車、農產品等。」然而，南韓總統辦公室政策室長金容範31日指出，與美國的協議讓南韓市場得免於進一步讓美國牛肉和稻米大量進口。南韓官員則證實，協議包含汽車關稅降至15%的優惠稅率，這也是雙方近來談判的爭議焦點。

但美國貿易代表葛里爾告訴彭博新聞，鋼和鋁不在這次美韓貿易協議的降稅範圍內。

這項階段性成果顯然沒有讓首爾當局鬆懈。南韓通商交涉本部長呂翰九31日指出，南韓對美國貿易環境已從根本產生變化，不只對韓方有侷限性，在這次協商過程中，他們也再次感受到包括川普在內的美方官員對韓美早已簽訂FTA框架，其實抱持非常負面想法。

金容範31日對媒體簡報時也提到，FTA框架已受到相當程度動搖，其他國家與美國協商方式也已經不在世界貿易組織（WTO）或FTA體制內。韓美在2012年簽訂FTA，促成雙邊貿易額在十年內增加68%，但川普政府藉由這次對等關稅措施，事實上等於廢除了這項協定。

關稅 川普

延伸閱讀

不只拒賴總統過境！川普對陸態度大軟化 傳擬不推新AI出口法規

川普關稅大限逼近 美中貿易協議能趕上車？ 美財長透露談判進度

美政界炒股禁令過首關 「國會女股神」力挺！川普卻由喜轉怒

台灣關稅放榜倒計時！川普政策體現1態度 連賢明分析談判卡關原因

相關新聞

對等關稅進入倒數計時 白宮：未獲通知國家 今晚午夜前公布

美國對等關稅寬限期進入倒數計時，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）31日指出，尚未被通知關稅稅率的國...

美對韓徵15%關稅 政院：台美磋商聯合聲明

美國總統川普卅日宣布與南韓達成貿易協議，將課徵南韓百分之十五關稅；南韓同意投資美國三千五百億美元，並採購一千億美元美國能...

美國對大陸態度放軟？魯比歐：進入戰略穩定期

美國近期的對中態度是否出現放軟？美國國務卿魯比歐說，美中在很多議題上意見分歧，但魯比歐坦言說，美國現在正進入戰略穩定期，...

川普：美中磋商順利 將達非常公平協議

美中第三輪貿易會談落幕，美國總統川普七月卅日表示，和中國的磋商進展順利，雙方步調一致，他認為「會跟中國達成一項非常公平的協議」。

南韓守住糧食主權…未讓步美牛、稻米 半導體關稅有望最優惠

南韓總統府政策室長金容範七月卅一日舉行記者會說明韓美談判結果，除了美國原定八月一日起對南韓徵收的百分之廿五對等關稅降至百分之十五，汽車關稅也下調至百分之十五，未來預計徵收的半導體及醫藥品關稅，南韓相較其他國家將獲得最優惠待遇。

白宮：沒收到川普關稅通知函的國家 最晚收到答覆的時間揭曉

白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）於美東時間7月31日在白宮對媒體說，尚未和美國透過談判達成貿易協議，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。