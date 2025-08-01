川普拍板 韓對等關稅15% 李在明：消除出口不確定性

美國總統川普30日表示，已和南韓達成貿易協議，南韓對美出口貨品將被課徵15%關稅，並承諾對美投資3,500億美元，且採購1,000億美元的美國液化天然氣等能源產品。

川普在自家社群平台Truth Social上發文說：「我們已同意對南韓課徵15%關稅，美國不會被課關稅。」此外，南韓也將向美國投資3,500億美元。川普並表示，比照日本以主權財富基金所提5,500億美元投資承諾，他本人也將主導南韓這筆資金的運用方向。

美韓貿易協議要點 圖／經濟日報提供

南韓總統李在明31日則表示，這項協議消除了出口商的不確定性，有助於南韓和主要經濟體競爭時取得對等甚至更有利條件。15%比川普4月初揚言要課徵的25%還低，同時與日本和歐盟一致。

南韓承諾設立的3,500億美元基金，將協助企業打進美國市場，其中1,500億美元將專用於造船業；本周首爾特別提出和美國在造船領域合作，作為爭取達成協議的關鍵提案之一。多家南韓大企業也在談判期間承諾數百億美元的投資。

川普還貼文指出：「南韓也同意全面開放市場，讓美國貨品能進入，包括汽車、卡車、農產品等。」然而，南韓總統辦公室政策室長金容範31日指出，與美國的協議讓南韓市場得免於進一步讓美國牛肉和稻米大量進口。南韓官員則證實，協議包含汽車關稅降至15%的優惠稅率，這也是雙方近來談判的爭議焦點。

但美國貿易代表葛里爾告訴彭博新聞，鋼和鋁不在這次美韓貿易協議的降稅範圍內。

這項階段性成果顯然沒有讓首爾當局鬆懈。南韓通商交涉本部長呂翰九31日指出，南韓對美國貿易環境已從根本產生變化，不只對韓方有侷限性，在這次協商過程中，他們也再次感受到包括川普在內的美方官員對韓美早已簽訂FTA框架，其實抱持非常負面想法。

金容範31日對媒體簡報時也提到，FTA框架已受到相當程度動搖，其他國家與美國協商方式也已經不在世界貿易組織（WTO）或FTA體制內。韓美在2012年簽訂FTA，促成雙邊貿易額在十年內增加68%，但川普政府藉由這次對等關稅措施，事實上等於廢除了這項協定。