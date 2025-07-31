美韓關稅談判 反美牛抗議照成首爾秘密武器

南韓與美國於30日達成貿易協議，首爾將在華府的指導下對美投資3500億美元，並購買價值1000億美元的美能源產品，讓美國總統川普宣布南韓出口至美國的產品關稅將由25%調降為15%。在這場談判中，南韓守住底線沒有進一步開放牛肉和稻米市場，南韓朝鮮日報報導，南韓團隊拿出民眾示威反美牛照片爭取美方諒解，成為秘密武器。

報導說，美國強烈要求南韓撤除非關稅壁壘，特別是開放農產品市場與30個月齡以上美國牛肉進口，韓方談判代表特地帶來美韓自由貿易協定談判時，1000萬名南韓民眾憂心美牛恐有狂牛症而聚集在首爾抗議的照片，讓美國了解南韓情勢與立場。

此外，包括三星電子、現代汽車、韓華集團等企業的高層提供首爾政府協助。

南韓產業部長金正官在記者上表示，美韓協商「來了許多我們的企業家，讓我們得到很多直接、間接的幫助」。談到在這次協商過程中發揮重要作用的造船業合作時，金正官說，「我們特別製作長寬各一公尺的大型展示板，上面寫著我們關於合作想說的內容，在首輪會議中美國商務部長也給予高度評價」。

朝鮮日報指出，南韓產業部委託華盛頓特區的一間辦公室製作這塊展示板，上面整理雙方造船合作「讓美國造船業再次偉大」的相關內容；金正官還與負責對美協商細節的通商交涉本部長呂翰九一起搭機前往川普訪問的蘇格蘭，與美方展開兩輪協商，確定協議的基本框架。