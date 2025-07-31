川普關稅大限逼近 美中貿易協議能趕上車？ 美財長透露談判進度
隨著美國的關稅期限逐步逼近，美國財長貝森特31日表示，有信心美國能與中國大陸達成貿易協議。
貝森特在接受CNBC訪問時說：「我認為協議正逐漸成形」，「我們雙方仍有幾個技術細節待釐清，但我有信心協議會完成，但目前尚未百分之百定案」。
貝森特並未透露美中貿易協議的最終樣貌。不過，他強調自己尚未與美國總統川普討論此事，並指出美中雙方先前在斯德哥爾摩進行為期兩天的談判，他形容這場談判「相當艱難」。川普曾說，任何與中國的協議都需經由他本人親自簽署批准。
貝森特說：「中國是強硬的談判者，我們也同樣強硬。」
美中先前曾互相祭出高額關稅，目前在關稅問題上處於休兵狀態。雙方必須在8月12日前達成協議。美國原先對中國輸美商品課徵145%的關稅，中國則以125%的稅率反制。之後，美國將關稅降至30%，中國也降至10%。
美國方面表達了對中國購買伊朗石油，以及向俄羅斯提供可用於戰場技術的擔憂。
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