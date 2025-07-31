快訊

台灣成關稅談判「最後一名」 台指夜盤多空交戰激烈

王世堅逆風諫言賴總統 手下敗將也佩服：一個連對手都尊敬的男人

被威脅裸照寄上司！他羞回「快寄」 網見職業笑翻「騙錯人」

川普關稅大限逼近 美中貿易協議能趕上車？ 美財長透露談判進度

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美國財長貝森特表示，美中貿易協議正逐漸成形。路透
美國財長貝森特表示，美中貿易協議正逐漸成形。路透

隨著美國關稅期限逐步逼近，美國財長貝森特31日表示，有信心美國能與中國大陸達成貿易協議。

貝森特在接受CNBC訪問時說：「我認為協議正逐漸成形」，「我們雙方仍有幾個技術細節待釐清，但我有信心協議會完成，但目前尚未百分之百定案」。

貝森特並未透露美中貿易協議的最終樣貌。不過，他強調自己尚未與美國總統川普討論此事，並指出美中雙方先前在斯德哥爾摩進行為期兩天的談判，他形容這場談判「相當艱難」。川普曾說，任何與中國的協議都需經由他本人親自簽署批准。

貝森特說：「中國是強硬的談判者，我們也同樣強硬。」

美中先前曾互相祭出高額關稅，目前在關稅問題上處於休兵狀態。雙方必須在8月12日前達成協議。美國原先對中國輸美商品課徵145%的關稅，中國則以125%的稅率反制。之後，美國將關稅降至30%，中國也降至10%。

美國方面表達了對中國購買伊朗石油，以及向俄羅斯提供可用於戰場技術的擔憂。

關稅 川普 美國 北京 貝森特 美中貿易談判

延伸閱讀

美政界炒股禁令過首關 「國會女股神」力挺！川普卻由喜轉怒

台灣關稅放榜倒計時！川普政策體現1態度 連賢明分析談判卡關原因

可能比25%更低？大馬首相已與川普通話 8月1日宣布新關稅

被課50%高額關稅！巴西總統說「沒理由怕川普」要硬起來談判

相關新聞

輝達被陸網信辦約談 會影響與美談判？陸商務部、外交部雙雙回應

美中第3輪貿易會談落幕，大陸商務部發言人何亞東31日主持例行記者會時表示，雙方就中美經貿關係、宏觀經濟政策等共同關心的經...

川普關稅大限逼近 美中貿易協議能趕上車？ 美財長透露談判進度

隨著美國的關稅期限逐步逼近，美國財長貝森特31日表示，有信心美國能與中國大陸達成貿易協議。

韓美達成關稅磋商降至15% 學者憂心「開啟不公平貿易先例」

美國將對南韓徵收的對等關稅從先前預告的25%降至15%，南韓學者認為，這已是短期內最好的結果，一般民眾看到比預期好的結果...

美對日本半導體及藥品課關稅 日高官估稅率15%

負責與美國協商關稅的日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正今天在東京發表演講時表示，美國川普政府對日本徵收半導體和藥品的關稅稅率可...

可能比25%更低？大馬首相已與川普通話 8月1日宣布新關稅

星馬媒體報導，馬來西亞首相安華證實已與美國總統川普通話，他表示，預期川普明天將宣布對馬來西亞的關稅稅率，希望不會對馬來西...

中美貿談1天半 中媒：釋2明確信號 已進入「深水區」

中美瑞典第三輪經貿會談達成延長關稅休戰90日的共識，據中媒分析，相較前兩輪會談，此輪為期一天半的會談，並沒有做出任何重大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。