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美對日本半導體及藥品課關稅 日高官估稅率15%

中央社／ 東京31日專電
負責與美國協商關稅的日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正今天在東京發表演講時表示，美國川普政府對日本徵收半導體和藥品的關稅稅率可能是15%。示意圖／AI生成
負責與美國協商關稅的日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正今天在東京發表演講時表示，美國川普政府對日本徵收半導體和藥品的關稅稅率可能是15%。示意圖／AI生成

負責與美國協商關稅的日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正今天在東京發表演講時表示，美國川普政府對日本徵收半導體藥品的關稅稅率可能是15%。

日本共同社報導，有關美國川普政府的關稅政策，赤澤表示，由於美國與歐盟（EU）達成貿易協議，歐盟（EU）向美國輸出產品的關稅稅率降至15%，因此他認為，日本也將是同樣的水準，對日本徵收的半導體與藥品的關稅稅率可能是15%。

日美兩國政府協議確認了日本輸美的晶片與藥品關稅稅率，將適用於美國與任何一國商定的最低稅率。

赤澤表示，「日本獲得美國的承諾，不會受到比其他國家不利的待遇，享受最惠國待遇」。

日本上週與美國敲定貿易協議，美國將日本汽車等輸美商品的關稅降至15%，日方則將對美投資5500億美元，內容涵蓋股權投資、貸款與擔保等。

歐盟與美國27日達成協議，歐盟（EU）向美國輸出產品的關稅稅率降至15%。美國白宮28日說明，15%也適用於半導體和藥品。

關稅 川普 美國 歐盟 藥品 稅率 半導體 貿易協議

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