輝達被陸網信辦約談 會影響與美談判？陸商務部、外交部雙雙回應

美中第3輪貿易會談落幕，大陸商務部發言人何亞東31日主持例行記者會時表示，雙方就中美經貿關係、宏觀經濟政策等共同關心的經貿議題開展了坦誠、深入、富有建設性的交流，中方期待與美方一道進一步深化對話磋商，不斷爭取更多雙贏結果。另對輝達被大陸國家網信辦約談一事，僅回應「目前沒有可提供的信息」。

據財聯社，在31日的大陸商務部例行記者會上，有記者就中美瑞典經貿會談提問。何亞東表示，7月28日至29日，中美雙方在瑞典斯德哥爾摩舉行經貿會談，就中美經貿關係、宏觀經濟政策等共同關心的經貿議題開展了坦誠、深入、富有建設性的交流，回顧並肯定了中美日內瓦經貿會談共識和倫敦框架落實情況。

他表示，中方期待與美方一道，繼續按照兩國元首通話重要共識，充分發揮好中美經貿磋商機制作用，進一步深化對話磋商，不斷爭取更多雙贏結果。

另外，就大陸國家網信辦在31日下午公告約談輝達，記者提問時指，晶片是關於中美談判的一部分，國家網信辦舉措是否會影響中美談判的整體氣氛？何亞東僅表示「關於你提問的問題，目前沒有可提供的信息。」

同樣的問題，也在大陸外交部的例行記者會上被提出，大陸外交部發言人郭嘉昆則回應，「具體問題請你向中方的主管部門進行了解。」