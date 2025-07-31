美國與巴基斯坦達協議　擬共同開發巴國石油

美國與巴基斯坦雙雙表示，兩國已達成一項協議，將為這個南亞國家降低關稅，並合作開發巴基斯坦的石油儲備。

路透社報導，美國總統川普昨天在社群媒體發文寫道：「我們剛與巴基斯坦達成協議，巴基斯坦和美國將合作開發其龐大的石油儲備。我們正在遴選將主導這次合作的石油公司。」

川普在貼文中並未透露更多細節。

巴基斯坦外交部長達爾（Ishaq Dar）也在社群媒體上證實已與美方達成協議，但未多做說明。

川普並未提及任何關於關稅的協議。但巴基斯坦財政部今天表示，這項貿易協議「將使對等關稅降低，特別是出口至美國的巴基斯坦商品」，但未具體說明稅率等細節。

巴國財政部還說：「這項協議標誌著經濟合作新時代的開端，特別是在能源、礦產、資訊科技、加密貨幣和其他領域。」

根據華府4月對多國宣布的新一輪關稅措施，巴基斯坦出口至美國的商品恐面臨高達29%的關稅。

達爾上週表示，他和美國國務卿盧比歐（MarcoRubio）在本月25日會面後，雙方已「非常接近」達成協議，並預期在數日內公布。

達爾和盧比歐會後表示，雙方在會談中討論了擴大在關鍵礦產與採礦領域方面的貿易與合作。其他巴基斯坦官員近期也曾前往美國進行談判。

根據美國貿易代表辦公室網站資料，美國與巴基斯坦2024年的商品貿易總額估計為73億美元，高於2023年的約69億美元。2024年美國對巴基斯坦的商品貿易逆差為30億美元，較2023年增加5.2%。

華府近年來也試圖加強與亞洲主要國家的關係，以抗衡中國在這個地區的影響力。美國已將巴基斯坦列為「非北大西洋公約組織（NATO）主要盟國」。