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馬來西亞首相：已與川普通話　8月1日宣布新關稅

中央社／ 新加坡31日專電
馬來西亞首相安華。路透
馬來西亞首相安華。路透

星馬媒體報導，馬來西亞首相安華證實已與美國總統川普通話，他表示，預期川普明天將宣布對馬來西亞的關稅稅率，希望不會對馬來西亞的經濟造成負擔；他並說，川普將出席10月東協高峰會。

亞洲新聞台（CNA）等媒體今天報導，馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）已與美國總統川普（DonaldTrump）通話，並稱川普明天將公布對馬來西亞進口商品的關稅稅率。

安華表示，「（希望）明天公布的關稅稅率不會對我們的經濟造成負擔。」

川普7月公布8月1日起適用的新關稅，馬來西亞關稅稅率為25%，較「解放日」的24%上調。大馬政府當時回應，單邊措施可能干擾兩國間具互利效果的商業運作，將持續與美國接觸，朝著一項平衡、互利且全面的貿易協議努力。

馬來西亞投資、貿易及工業部發布聲明指出，馬來西亞重視與美國長久以來的經貿關係，並認同開放且公平的貿易對於兩國就業與經濟成長的重要性，因此馬來西亞承諾將持續與美國接觸，朝著一項平衡、互利且全面的貿易協議努力。

安華也說，川普將出席10月26日至28日於馬來西亞舉行的東南亞國協（ASEAN）高峰會。海峽時報報導則引述消息指出，雙方應可在明天前宣布協議，將稅率下調至20%甚至15%。報導亦指出，馬來西亞在數項議題上作出讓步，包括清真認證與稀土供應。稀土在高科技應用中不可或缺。

泰國與柬埔寨領袖日前在馬來西亞舉行停火談判，安華會後宣布泰柬兩國無條件停火。法新社報導，川普當時於自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文：「剛才跟泰國代理總理和柬埔寨總理談過。我很高興地宣布，在川普總統介入後，兩國達成了停火與和平。」

關稅 川普 馬來西亞

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