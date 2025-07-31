韓美達成關稅磋商 產業界不確定性消解

美國將對韓國徵收對等關稅從先前預告的25%降至15%，汽車、半導體等出口導向的貿易關稅也大致底定，韓國產業界對此表示樂見，預測產業前景的不確定性消解，有助加速投資等後續規劃。

美國原本預計從8月1日起對韓國收取25%關稅，但經過協商後降為15%，汽車關稅也從25%降至15%，預計之後宣布的半導體、醫藥品關稅也能談定採取最惠國待遇。

現代汽車、起亞表示，為了將關稅影響最小化，除了市場多邊化，也將持續進行技術革新等，提升品牌、產品競爭力。電池業界則表示，隨著不確定性消解，可加速對美國市場的投資，將參考詳細協商內容分析影響及應對計畫。

韓聯社引述半導體業界人士說法指出，只要「不比其他國家不利」，就值得歡迎，並表示即使成本增加，但只要關稅水準與其他主要國家類似，在全球市場競爭上就應該會有正面效果。但因半導體關稅仍未正式發布，業者表示還需持續關注。

也受到關稅影響的零組件、設備業雖然尚存不確定性，但業者認為，韓美達成關稅磋商已經足以讓業者對下半年展望做出一定程度預測。考慮到每個國家的關稅不一，為了確保價格競爭力，同樣需要做出供應鏈多邊化等努力。

已經面臨被課徵50%關稅的鋼鐵業者則希望政府能繼續推進相關協商，業者指出，加上50%關稅後，輸出鋼鐵產品不可能比美國當地產品價格便宜，從根本上阻斷了出口這條路，「日本或歐盟也是如此」，都必須持續就此進行協商；也有業者希望政府能提供相關金融支援。