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普發萬元現金不覆議 政院 : 適時提釋憲及特別條例修正草案

被課50%高額關稅！巴西總統說「沒理由怕川普」要硬起來談判

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
巴西總統魯拉30日出席在巴西利亞的總統府普拉納爾托宮所舉行儀式。路透
巴西總統魯拉30日出席在巴西利亞的總統府普拉納爾托宮所舉行儀式。路透

美國總統川普簽署行政命令，將巴西商品關稅的累計稅率提升到50%，財政部同時對主審前總統波索納洛案件的巴西最高法院法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）實施金融制裁。巴西總統魯拉則在受訪時表示，他不怕得罪川普。

川普9日致函魯拉，要求撤銷針對波索納洛的指控，怒斥此案是「一場必須立刻結束的獵巫行動」，並宣布將對巴西進口商品加徵50%關稅，直到相關指控被取消為止。30日簽署行政命令，確認美國將對巴西徵收50%關稅，雖未提及先前提到的8月1日截止日期，也排除掉巴西出口美國的主要產品，包括商用飛機、能源產品與柳橙汁，但指示新關稅將於下周開始實施。

衛報報導，在川普發出威脅後，魯拉的民調數字明顯回升。他罕見接受紐約時報專訪，顯然意在可能爆發的貿易戰前夕，向白宮釋出訊號。紐時指出，美國與巴西去年貿易額約920億美元，貿易順差為74億美元，卻仍被川普威脅課以高額關稅。

魯拉表示：「如果川普想打政治戰，我們就當成政治戰來打，如果他想談貿易，我們就坐下來談，但你不能把所有事情混為一談。」

魯拉敦促川普，避免讓美洲兩大經濟體陷入「雙輸」局面，並表示他不害怕公開批評自己最近稱為「皇帝」的川普。他說：「沒有理由害怕。我當然擔心，因為我們有經濟、政治與技術利益。但巴西在任何時候都不會以小國對大國的姿態談判，巴西將以主權國家的身分進行協商。」

魯拉表示，他的官員願意與美國就經濟議題展開協商。他說：「在兩國之間的政治關係中，任何一方的意志都不應凌駕於對方之上。我們總是需要找到中間立場。這不是靠著挺胸高喊自己兌現不了的條件來達成，也不是低下頭，僅僅對美國想要的所有要求說『阿們』。」

不過，魯拉強調，波索納洛的政治前途屬於司法問題，因此無從談判。他堅稱：「巴西有憲法，前總統正在接受審判，享有充分的辯護權。」

他還表示，自己給川普的訊息是：「如果川普總統對巴西加徵這個稅原因，是因為針對前總統波索納洛的案件，那麼巴西人和美國人都不該成為政治的犧牲品。」

關稅 川普

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