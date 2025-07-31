川普課25%關稅　印度在野黨批為莫迪友誼付出代價

美國總統川普對印度課徵25%的關稅，印度國民大會黨旋即砲轟印度人民黨（BJP）領導的中央政府，稱「國家現在正為莫迪的『友誼』付出代價」，外交政策徹底失敗。

「印度時報」（The Times of India）報導，國民大會黨（Indian National Congress）表示，儘管總理莫迪（Narendra Modi）曾為川普助選，川普仍對印度課徵關稅。國大黨指的是2019年9月在美國德州舉行的「您好莫迪！」（Howdy, Modi!）活動。

國大黨說：「川普對印度加徵25%的關稅，還外加罰款。印度現在正為莫迪的『友誼』付出代價。莫迪曾為川普競選造勢，熱情擁抱他，跟他一同拍照，讓照片在社群媒體掀起話題。結果，川普還是對印度課徵關稅。印度的外交政府徹底失敗。」

國大黨高階領導人拉梅什（Jairam Ramesh）針對「您好莫迪！」活動諷刺莫迪，稱這個舉動「沒有什麼意義」。

他說：「總統川普對印度進口品加徵25%的關稅外加罰款。他與莫迪在『您好莫迪！』活動上的互捧，如今看來毫無意義。」

拉梅什說：「莫迪先生以為，如果他對美國總統對印度的侮辱默不作聲，包括30次聲稱阻止辛多爾行動（Op Sindoor），為巴基斯坦陸軍參謀長舉行特別午宴，而這位將領的煽動性言論正是巴哈甘（Pahalgam）恐攻慘案的導火線，以及美國支持國際貨幣基金（IMF）與世界銀行（World Bank）向巴基斯坦提供金援，印度就能獲得總統川普的特殊待遇。但顯然這種事並未發生。」

川普今天宣布，印度自8月1日起將被課徵25%的關稅。川普也表示，印度必須為購買俄羅斯能源與武器支付額外罰金。美國對印度宣布的25%關稅稅率，比川普在4月2日「解放日」（Liberation Day）記者會上宣布的26%少1個百分點。

川普在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「請記住，雖然印度是我們的朋友，但多年來，我們跟他們的貿易往來相對有限，因為他們的關稅太高了，為全球數一數二高，而且他們設下最嚴苛、最令人反感的非貨幣貿易壁壘。」

「此外，他們的軍事裝備絕大部分都自俄羅斯購買，而且是俄羅斯最大的能源買家，跟中國並列，而當下所有人都希望俄羅斯停止在烏克蘭的殺戮。這些都不是好事！因此，從8月1日開始，印度將支付25%的關稅，還有針對上述行為的罰金。」