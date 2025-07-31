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普發萬元現金不覆議 政院 : 適時提釋憲及特別條例修正草案

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關稅大限最後一天 川普發文轟印度與俄往來、嗆俄前總統「注意言辭」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普30日在白宮東廳參加宣傳自己改善民眾獲取醫療記錄提案的活動。美聯社
美國總統川普30日在白宮東廳參加宣傳自己改善民眾獲取醫療記錄提案的活動。美聯社

7月31日是美國總統川普關稅大限的最後一天，美東時間午夜12時他在真實社群發文表示，「才不在乎印度俄羅斯怎麼搞」，還說兩國「可以一起拖垮彼此經濟，我才不在乎」。

川普寫道：「我們和印度的生意本來就很少，他們的關稅太高，是全世界最高的之一。同樣地，俄羅斯和美國之間幾乎沒有什麼生意往來，就讓情況維持下去吧」。

川普最後點名俄羅斯前總統、現任聯邦安全會議副主席麥維德夫（Dmitriy Medvedev），稱「告訴麥維德夫，那個失敗的前俄羅斯總統，自以為還是總統的人，注意他的言辭。他正在踏入非常危險的領域！」

麥維德夫此前在「Ｘ」發文指出，川普正在與俄羅斯玩最後通牒遊戲，但「他應該記住兩件事：一、俄羅斯不是以色列，甚至不是伊朗。 二、每一個新的最後通牒，都是一種威脅，也是邁向戰爭的一步。」

他警告：「不是俄羅斯和烏克蘭之間的戰爭，而是他與自己國家的戰爭，別走『瞌睡喬』那條路！」

川普嗆完印度與俄羅斯後，接著又繼續發文批評加拿大準備承認巴勒斯坦國。他寫道：「哇喔！加拿大剛剛宣布支持巴勒斯坦建國。這會讓我們和他們達成貿易協議變得非常困難。」

最後以加拿大國歌之名諷刺：「Oh’ Canada!!!」

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