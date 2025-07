關稅大限最後一天 川普發文轟印度與俄往來、嗆俄前總統「注意言辭」

7月31日是美國總統川普關稅大限的最後一天,美東時間午夜12時他在真實社群發文表示,「才不在乎印度和俄羅斯怎麼搞」,還說兩國「可以一起拖垮彼此經濟,我才不在乎」。

川普寫道:「我們和印度的生意本來就很少,他們的關稅太高,是全世界最高的之一。同樣地,俄羅斯和美國之間幾乎沒有什麼生意往來,就讓情況維持下去吧」。

川普最後點名俄羅斯前總統、現任聯邦安全會議副主席麥維德夫(Dmitriy Medvedev),稱「告訴麥維德夫,那個失敗的前俄羅斯總統,自以為還是總統的人,注意他的言辭。他正在踏入非常危險的領域!」

麥維德夫此前在「X」發文指出,川普正在與俄羅斯玩最後通牒遊戲,但「他應該記住兩件事:一、俄羅斯不是以色列,甚至不是伊朗。 二、每一個新的最後通牒,都是一種威脅,也是邁向戰爭的一步。」

他警告:「不是俄羅斯和烏克蘭之間的戰爭,而是他與自己國家的戰爭,別走『瞌睡喬』那條路!」

川普嗆完印度與俄羅斯後,接著又繼續發文批評加拿大準備承認巴勒斯坦國。他寫道:「哇喔!加拿大剛剛宣布支持巴勒斯坦建國。這會讓我們和他們達成貿易協議變得非常困難。」

最後以加拿大國歌之名諷刺:「Oh’ Canada!!!」

