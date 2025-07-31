關稅殺傷力大於先前預期 福特汽車上修衝擊金額 股價跌

福特汽車（Ford Motor）周三（30日）表示，美國對進口汽車以及鋼鋁加徵的關稅可能使該公司今年的成本高於預期，福特汽車股價在盤後交易中一度跌約3%，後來跌幅縮小，維持在下跌1.5%左右。

福特將2025年全年關稅總衝擊預估金額，由先前的25億美元，調高到30億美元。而在上季單季，因為關稅問題，就增加了8億美元支出。福特與其他在美國的競爭對手相比，受到的關稅影響已算是比較不明顯，因為公司在美國國內擁有強大的製造基地。

福特執行長法利（Jim Farley）說，福特每天都在與白宮接觸，最終目標是盡可能降低關稅成本，尤其是零組件的關稅。「我們看到很多有利的面向，就看與行政部門的協商結果如何」。

財務長豪絲（Sherry House）解釋上修關稅衝擊金額的原因，是墨西哥和加拿大的較高關稅較預期維持更長的時間，加上鋁和鋼材的高關稅影響。

福特周三恢復發布年度財務指引。今年5月福特暫停發布指引，因為需要評估川普關稅的影響。

福特說，現在預期全年調整後的息稅前獲利將介於65億美元至75億美元。這個更後的數字，低於2月時所預測的70億至85億美元。

上季福特汽車營收年增5%至502億美元；獲利年減21%至每股純益0. 37美元，優於LSEG訪調分析師預期的0.33美元。季淨損3,600萬美元，主要是取消了一款三排座電動SUV，以及耗資5.7億美元的召回所需費用。

調研公司CFRA分析師尼爾森指出，「收入大幅超過預期，顯示了福特的定價能力，但利潤率壓縮代表成本壓力仍然是個問題」。