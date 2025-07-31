南韓用甚麼來換 沒讓美國稻米和牛肉進入？

南韓總統府政策室長金容範30日一早舉行記者會，說明韓美談判結果。首先，美國原定自8月1日起對南韓徵收的25%相互關稅已降至15%。此外，美國對南韓汽車的關稅也下調至15%

金容範表示，未來預計徵收的半導體及醫藥品關稅，韓國將相較其他國家獲得較不吃虧的待遇。

特別值得注意的是此次韓美協議中擴大造船業合作的成果。韓美造船合作基金規模達1500億美元，涵蓋船舶建造、維護維修與營運（MRO）等造船生態系全領域，將根據南韓企業的需求具體進行投資。

金容範表示，除造船領域外，南韓企業在半導體、核電、生物科技等具競爭力的領域，也將設立規模達2000億美元的對美投資基金，這將為有意進軍美國市場的南韓企業提供良好機會。

關於總規模3500億美元的投資基金，他強調，這是為了因應美國為減少貿易逆差而採取的相互關稅措施。與其單純以日本經濟規模來比較投資金額，應從貿易逆差的視角來看待。

此外，雖然美國要求開放農畜產品市場，但考量糧食安全及農業敏感性，南韓與美國達成共識，不會進一步開放國內稻米及牛肉市場。

總統李在明也在社群媒體上表示：「我們以國家利益為最優先進行談判。」他評價這次協議是「美國重建製造業的利益，與韓國企業在美國市場擴大競爭力的意願相結合的結果」。

他進一步表示：「期待這將成為韓美產業合作進一步強化、韓美同盟更加穩固的契機。」