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李在鎔當側翼、副總理打先鋒 揭露南韓最後期限與川普協議達陣秘辛

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
南韓國務副總理具潤哲（右2）領軍，29日在華府和美國商務部長盧特尼克（左2）談判美韓關稅及貿易相關議題。歐新社
南韓國務副總理具潤哲（右2）領軍，29日在華府和美國商務部長盧特尼克（左2）談判美韓關稅及貿易相關議題。歐新社

美國總統川普當地時間30日宣布與南韓達成貿易協議，美對韓關稅降至15%，還有一堆投資附帶條件。南韓中央日報還原行政團隊達陣前夕，如何布局。

距離美國對等關稅寬限期限（8月1日）僅剩3天的7月29日（當地時間），南韓政府經濟、產業、通商領域的高層齊聚華盛頓，為了在與美國政府的最後階段談判中全力以赴。

當天上午，南韓經濟副總理兼企劃財政部長官具潤哲從華盛頓附近的杜勒斯國際機場入境後表示：「我來此是為了與負責（通商）談判中最重要決策的美國財政部長貝森特會面。」當天下午，具副總理立即前往負責川普政府關稅政策的核心部門商務部，與商務部長盧特尼克會談。從下午3點開始的會談持續約兩小時，產業部長官金正官與通商談判本部長呂翰九陪同出席。

三星電子會長李在鎔也於當天下午抵達杜勒斯機場。據悉，李在鎔計劃與美國主要全球合作企業討論商務合作方案，探索新的商機。然而，外界認為，川普政府從供應鏈恢復及經濟安全保障角度強調的先進人工智慧（AI）半導體投資擴大、技術合作等議題上，李在鎔將從側面支援政府的通商談判。作為韓國最大企業的三星，可能以表達一定規模以上投資意向的方式，而非直接確定對美投資金額，來支持政府的談判。

此外，全球第三大汽車企業現代汽車集團會長鄭義宣30日搭機前往美國，為了在關稅談判期限前與政府的通商談判步調一致。鄭義宣3月於白宮宣布在喬治亞州擴大汽車生產等210億美元的投資計畫，並獲得川普「現代汽車真是偉大的企業」的評價，預計他能在汽車品項關稅降低方面扮演助攻角色。

在此之前，韓華集團副會長金東官已於28日訪美，預計將致力於數十兆韓元規模的韓美造船業合作項目「MASGA（Make American Shipbuilding Great Again，讓美國造船業再度偉大）」。

南韓外交部長官趙顯預計31日與美國國務卿魯比歐會談。在華盛頓市中心，政府經濟、產業、通商、外交領域的高層與財界領袖組成「官民一體」團隊，展開全方位的總體作戰，終於搶在截止期限前達陣。

關稅 川普

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