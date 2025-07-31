川普意外將精煉銅豁免於關稅之外 紐約銅價應聲狂崩

美國總統川普意外宣布，對銅加徵的新關稅中，最主要進口形式的精煉銅將排除在外，美國銅價周三應聲創下史上最大單日跌幅，倫敦銅價周四則小漲。

白宮周三表示，8月1日起，美國將對半成品銅課徵50%關稅，但不包括精煉銅。

消息公布後，美國紐約商品交易所銅期貨暴跌20%，在周三下午之前，因市場原先預期所有精煉銅都會被課稅，美國銅價比倫敦金屬交易所（LME）基準銅價高出約28%。

這是川普近日再次對銅市拋出的震撼彈。今年初他首度暗示可能對銅加徵關稅後，一度推升美國銅價相對全球市場的溢價，並引發一波搶運潮，讓部分全球大型金屬交易商大賺一筆。

這次決定將精煉銅（俗稱陽極銅）排除在關稅之外，勢必進一步擾亂全球銅貿易流向。銅在全球經濟中扮演關鍵角色，廣泛應用於電線等產品。近幾個月大量銅湧入美國，形成龐大庫存，如今可能面臨再出口的情況。

法國興業銀行固定收益與商品研究主管海格（Michael Haigh）表示：「如果陽極銅不在課稅名單上，套利空間就沒了，市場價格應該會重新趨近全球同步。」

紐約商品交易所的銅期貨在該消息之後一度暴跌20%，在紐約時間下午3:30報4.624美元/磅，跌幅17.5%。倫敦金屬交易所（LME）周四銅價上漲0.3%，報每公噸9,728.50美元。

金價下跌

黃金價格周三下跌，最初受到美國經濟數據的打壓，之後在聯儲會利率決策公佈後繼續走低。

美元和美國公債殖利率在數據公布後走高，為金價帶來壓力。

聯儲會在午後宣布維持政策利率不變，主席鮑爾表示鑒於圍繞通膨和關稅的不確定性，目前利率在恰當水準；這番表態打壓了投資者對9月降息的預期，美元匯率觸及兩個月高點，拖累金價進一步下跌。

美東時間下午3:30，黃金現貨下跌1.63%，報每英兩3272.48美元。

原油漲至6月來最高

美國總統川普揚言要懲罰購買俄羅斯原油的印度，引發投資者對全球供應可能會收緊的疑慮。

西德州中級原油（WTI）期貨上漲1.1%，結算價報每桶70美元，創下6月20日來最高價位。

美國政府報告則顯示，原油庫存上周增加770萬桶，為1月份以來最大增幅，同時主要貯油中心奧克拉荷馬州庫欣的庫存也有增加，這也限制了油價的漲幅。

WTI 9月原油期貨上漲1.1%，結算價報每桶70.00美元；布蘭特原油9月期貨上漲1.0%，結算價報每桶73.24美元。