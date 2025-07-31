川普最新關稅措施總整理！對南韓降至15% 巴西延至8月6日生效

路透報導，距離對等關稅8月1日最後大限迫在眉睫，美國總統川普於當地時間30日密集宣布一系列關稅措施，包括最新宣布南韓達成貿易協議，對南韓輸美商品關稅從25%降至15%。

●印度苦吞25%關稅 對俄羅斯採購挨轟

川普30日稍早宣布將對印度進口商品課徵25%關稅，貼文中抨擊印度關稅「全球最高」，非貨幣性貿易壁壘更是「各國中最嚴苛且令人厭惡」。他還指控印度長期向俄羅斯採購大量軍事設備，並在烏克蘭戰爭持續期間成為莫斯科最大能源買家，因此將面臨額外懲罰。

●8月1日起對銅管銅線開徵50%關稅

川普之後表示，8月1日起將對進口銅管、銅線及其他半成品開徵50%關稅；根據白宮公告，包括大量使用銅製造的產品，如電纜與電氣零組件。

不過，細節措施並未如市場預期全面，並未涵蓋銅礦石、精礦與陰極銅板等原料。消息導致美國銅價在Comex交易所下跌逾17%，並抵消近幾周上漲的倫敦全球基準銅價溢價。

●拍板對巴西50%關稅公告 8月6日正式生效

川普30日也簽署行政命令落實對巴西多數輸美商品的50%關稅，但豁免飛機、柳橙汁與能源等項目。此舉令許多巴西官員鬆一口氣。對巴西新關稅措施將自8月6日生效，並非原先川普所說的8月1日。

●取消小額包裹豁免 8月29日起生效

白宮30日宣布，美國將暫停「小額豁免」條款，所有價值800美元以下、且非經由國際郵政寄送至美國的包裹，將開始適用「所有相關關稅」，新規自8月29日開始生效。

根據路透，透過郵政系統寄送的商品，未來將面臨2種關稅選項：一是依據商品原產國的有效稅率徵收從價關稅（Ad Valorem Duties）；二是在未來6個月內，根據原產國稅率，課徵每件80至200美元不等的特定稅額。

●美韓達成貿易協議 對南韓關稅降至15%

川普30日深夜宣布與南韓達成貿易協議，並對南韓商品關稅從25%降至15%，包含南韓出口汽車。

另外，根據川普說法，南韓將在美國投資3500億美元，投資項目由川普選定；南韓也將採購1000億美元的美國能源。他還表示，南韓總統李在明預計2周後訪問美國，屆時李在明將在白宮宣布巨額的對美投資計畫。

隨著8月1日美國對等關稅暫緩期大限將至，美國已宣布和日本、印尼、歐盟與南韓等貿易夥伴達成協議，外界關注華府是否會與包括台灣在內更多國家達成協議。