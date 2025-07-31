川普簽署行政命令 宣布對巴西課徵50%關稅
美國總統川普（Donald Trump）今天簽署一項行政命令，正式宣布對巴西進口產品課徵50%關稅，但石油、橙汁和飛機等產品被列入例外名單。
4月2日，川普已經宣布對巴西產品徵收10%關稅，今天稍早，川普簽署一項行政命令，在10%的基準關稅基礎上，對巴西進口產品加徵40%的關稅。
該行政令同時對包括橙汁、飛機、鐵礦石和燃料產品、化肥等約700種類別產品予以豁免，將不受加徵40%關稅的影響。
肉類、水果和咖啡雖沒有列入例外名單，但美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）29日表示，川普政府正在考慮對咖啡、芒果、鳳梨和可可等美國沒有生產的食品實行零關稅。
新關稅將於8月6日開始生效。之前，預測新稅率將於8月1日實施。
白宮在一份聲明中表示，新關稅的目的在於「解決巴西政府最近的政策、做法和行動，這些政策、做法和行動對美國的國家安全、外交政策和經濟構成不尋常的威脅。」
白宮聲明說，「巴西政府出於政治動機對前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）及其數千名支持者進行迫害、恐嚇、騷擾、審查和起訴，構成嚴重侵犯人權行為，破壞巴西法治。」
巴西前總統波索納洛被控在2022年大選輸給當選總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）後，策畫政變未遂。波索納洛否認這一指控。
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