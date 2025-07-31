快訊

大雨造成路基淘空！南橫公路一家五口連人帶車墜谷消失 行車記錄器曝光

台中太平清晨住宅惡火奪2命 2歲女童、5旬男不幸亡…3人尚搶救中

大和撫子的悲鳴！滿洲開拓團的性暴力恥辱印記

川普簽署行政命令　宣布對巴西課徵50%關稅

中央社／ 聖保羅30日專電

美國總統川普（Donald Trump）今天簽署一項行政命令，正式宣布對巴西進口產品課徵50%關稅，但石油、橙汁和飛機等產品被列入例外名單。

4月2日，川普已經宣布對巴西產品徵收10%關稅，今天稍早，川普簽署一項行政命令，在10%的基準關稅基礎上，對巴西進口產品加徵40%的關稅。

該行政令同時對包括橙汁、飛機、鐵礦石和燃料產品、化肥等約700種類別產品予以豁免，將不受加徵40%關稅的影響。

肉類、水果和咖啡雖沒有列入例外名單，但美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）29日表示，川普政府正在考慮對咖啡、芒果、鳳梨和可可等美國沒有生產的食品實行零關稅。

新關稅將於8月6日開始生效。之前，預測新稅率將於8月1日實施。

白宮在一份聲明中表示，新關稅的目的在於「解決巴西政府最近的政策、做法和行動，這些政策、做法和行動對美國的國家安全、外交政策和經濟構成不尋常的威脅。」

白宮聲明說，「巴西政府出於政治動機對前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）及其數千名支持者進行迫害、恐嚇、騷擾、審查和起訴，構成嚴重侵犯人權行為，破壞巴西法治。」

巴西前總統波索納洛被控在2022年大選輸給當選總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）後，策畫政變未遂。波索納洛否認這一指控。

關稅 川普

延伸閱讀

美揚言對印度課徵25%關稅 川普：正在談判中

川普宣布對南韓貨品課徵15%關稅 韓並承諾對美投資3,500億美元

美韓達成貿易協議 南韓被課徵15%的關稅

川普挺盟友波索納洛 對巴西加徵關稅至50%

相關新聞

美韓達成貿易協議 南韓被課徵15%的關稅

美國總統川普30日宣布，美國與南韓達成貿易協議，課徵南韓15%的關稅；南韓將給予美國3500億美元的投資基金，由美國持有...

李在鎔當側翼、副總理打先鋒 揭露南韓最後期限與川普協議達陣秘辛

美國總統川普當地時間30日宣布與南韓達成貿易協議，美對韓關稅降至15%，還有一堆投資附帶條件。南韓中央日報還原行政團隊達...

川普宣布對南韓貨品課徵15%關稅 韓並承諾對美投資3,500億美元

美國總統川普表示，已和南韓達成貿易協議，南韓對美出口貨品將被課徵15%關稅，並承諾對美投資金額達3,500億美元。

南韓用甚麼來換 沒讓美國稻米和牛肉進入？

南韓總統府政策室長金容範30日一早舉行記者會，說明韓美談判結果。首先，美國原定自8月1日起對南韓徵收的25%相互關稅已降...

川普意外將精煉銅豁免於關稅之外 紐約銅價應聲狂崩

美國總統川普意外宣布，對銅加徵的新關稅中，最主要進口形式的精煉銅將排除在外，美國銅價周三應聲創下史上最大單日跌幅，倫敦銅...

川普最新關稅措施總整理！對南韓降至15% 巴西延至8月6日生效

路透報導，距離對等關稅8月1日最後大限迫在眉睫，美國總統川普於當地時間30日密集宣布一系列關稅措施，包括最新宣布南韓達成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。