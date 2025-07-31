快訊

台東豪雨東68線道路基淘空 土坂、台坂國小今停班課

落網畫面曝光！前男友停車場埋伏割喉 夜店女公關生前貼文：他會來堵我

李在明稱韓美貿易協議消除不確定性 美同意免進一步開放牛肉稻米市場

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
南韓總統李在明25日在首爾辦公室與德國梅爾茨通電話。資料照片。歐新社
南韓總統李在明25日在首爾辦公室與德國梅爾茨通電話。資料照片。歐新社

美國總統川普美東時間30日在真實社群宣布，與南韓達成「全面且完整」貿易協議，將對南韓課徵15%的關稅，韓方則同意提供3500億美元的投資，採購1000億美元能源與完全開放市場等。韓聯社報導，南韓總統李在明表示，與美國達成貿易協議消除了貿易不確定性。

李在明指出，美國對韓國商品課徵的關稅與主要貿易對手相當，甚至更低，並表示3500億美元的投資承諾將強化韓美在戰略產業方面的合作基礎。此外，韓方還將撥出1500億美元，支持南韓造船業進軍美國市場。

南韓總統室則表示，美方同意將韓國汽車的關稅降至15%。雙方也同意，不進一步開放南韓的稻米與牛肉市場。

川普在真實社群的貼文還表示，美方不會被徵收關稅，並祝賀李在明勝選。他還表示，南韓已同意為自己的投資計畫投入一大筆錢，金額將在未來2周內公布，屆時李在明將前往白宮舉行雙邊會議，同時祝賀李在明贏得總統大選。

關稅 川普

延伸閱讀

川普宣布對南韓貨品課徵15%關稅 韓並承諾對美投資3,500億美元

美韓達成貿易協議 南韓被課徵15%的關稅

南韓擬調整美韓聯合軍演 李在明強調營造和平氣氛與北韓恢復信任

李在明釋善意盼兩韓融冰 金與正：不感興趣

相關新聞

美韓達成貿易協議 南韓被課徵15%的關稅

美國總統川普30日宣布，美國與南韓達成貿易協議，課徵南韓15%的關稅；南韓將給予美國3500億美元的投資基金，由美國持有...

川普：印度輸美商品關稅25% 白宮已向台灣提出最佳稅率關稅

美國總統川普卅日在社群媒體宣布，美國八月一日起將對印度輸美商品課百分之廿五關稅，另將加上對印度從俄羅斯購買能源等事項的懲...

川普宣布對南韓貨品課徵15%關稅 韓並承諾對美投資3,500億美元

美國總統川普表示，已和南韓達成貿易協議，南韓對美出口貨品將被課徵15%關稅，並承諾對美投資金額達3,500億美元。

美揚言對印度課徵25%關稅 川普：正在談判中

美國總統川普今早發文宣布，8月1日起將對印度課徵25%的關稅；他下午向媒體表示，美國正和印度談判中，不論是否達成協議或美...

李在明稱韓美貿易協議消除不確定性 美同意免進一步開放牛肉稻米市場

美國總統川普美東時間30日在真實社群宣布，與南韓達成「全面且完整」貿易協議，將對南韓課徵15%的關稅，韓方則同意提供35...

川普簽署行政命令暫停最低免稅額門檻

美國總統川普30日簽署行政命令暫停「最低免稅額門檻」（de minimis），擬針對等於或低於800美元的進口商品課稅，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。