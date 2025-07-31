李在明稱韓美貿易協議消除不確定性 美同意免進一步開放牛肉稻米市場

美國總統川普美東時間30日在真實社群宣布，與南韓達成「全面且完整」貿易協議，將對南韓課徵15%的關稅，韓方則同意提供3500億美元的投資，採購1000億美元能源與完全開放市場等。韓聯社報導，南韓總統李在明表示，與美國達成貿易協議消除了貿易不確定性。

李在明指出，美國對韓國商品課徵的關稅與主要貿易對手相當，甚至更低，並表示3500億美元的投資承諾將強化韓美在戰略產業方面的合作基礎。此外，韓方還將撥出1500億美元，支持南韓造船業進軍美國市場。

南韓總統室則表示，美方同意將韓國汽車的關稅降至15%。雙方也同意，不進一步開放南韓的稻米與牛肉市場。

川普在真實社群的貼文還表示，美方不會被徵收關稅，並祝賀李在明勝選。他還表示，南韓已同意為自己的投資計畫投入一大筆錢，金額將在未來2周內公布，屆時李在明將前往白宮舉行雙邊會議，同時祝賀李在明贏得總統大選。