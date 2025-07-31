美揚言對印度課徵25%關稅 川普：正在談判中

美國總統川普今早發文宣布，8月1日起將對印度課徵25%的關稅；他下午向媒體表示，美國正和印度談判中，不論是否達成協議或美國直接徵收特定關稅，這週末就會知道結果。

隨著8月1日美國對等關稅暫緩期大限將至，美國已宣布和日本、印尼、歐盟等貿易夥伴達成協議，外界關注華府是否與更多國家達成協議，包括台灣。

川普（Donald Trump）今天下午在白宮簽署一項法案前表示，「我們目前正在與一些國家進行協商」，至於其他國家，美國會直接寄出一封信，告知對方將被課徵的特定關稅，「多數國家的情況都是如此」。

他說，美國會考量貿易逆差或順差的情況、對方國家如何對待美國及其他因素，來決定課徵多少關稅，然後寄出一封「標準」的通知信。

川普日前表示，他可能會對未與美國個別談妥貿易協議的國家統一徵收關稅，稅率介於15%至20%之間。

此外，川普先前多次表示，美國有望和印度達成貿易協議，不過他今早在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文寫道，將自8月1日起對印度課徵25%關稅，還批評，印度從俄羅斯購買大多數的軍事裝備，也是俄羅斯能源的最大買家，和中國並列。

他說，美國將因這些情況另外對印度加上懲罰性措施，但未進一步說明內容。

川普下午簽署法案後接受媒體提問，被問及是否還有協商空間？川普表示，正和印度談判中，美國對印度的貿易逆差很大，印度賣了很多東西到美國，但美國幾乎沒從印度買東西，「因為他們的關稅太高了，是全球最高之一。」

他說，印度現在願意大幅降低關稅，「我們看看情況如何發展」。不論是否達成協議或美國直接課徵特定關稅，都不是那麼重要了，「但這週末就會知道結果。」

此外，有關台美關稅談判，行政院於台北時間30日表示，行政院副院長鄭麗君仍在華府磋商，盼完成維護國家利益、守護產業利益、守護國民健康、確保糧食安全等任務，並達到促進台美雙邊貿易平衡，增進雙方科技、國安等多元領域合作等目標。