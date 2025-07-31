川普宣布對南韓貨品課徵15%關稅 韓並承諾對美投資3,500億美元

美國總統川普表示，已和南韓達成貿易協議，南韓對美出口貨品將被課徵15%關稅，並承諾對美投資金額3,500億美元。

川普周三在自家社群平台上發文說：「我們已同意對南韓課徵15%的關稅，美國不會被課關稅。」

川普表示，比照日本以主權財富基金所提5,500億美元投資承諾，他本人也將主導南韓這筆資金的運用方向。

川普周三在自家社群平台發文指出：「南韓也同意全面開放市場，讓美國貨品能進入，包括汽車、卡車、農產品等。」

目前還不清楚這項協議是否保證南韓出口的汽車和零組件能享有較低關稅，這也是雙方近期談判中的一大敏感議題。

川普並表示，南韓還將向美國採購1,000億美元的液化天然氣及其他能源產品。

川普推動各項貿易協議時，一再強調投資承諾和採購協議，尤其是與美國油氣出口相關的項目。

南韓被課以15%的關稅稅率，得以躲過原訂8月1日上路25%的重稅。不過，南韓總統李在明若完全開放南韓牛肉和稻米市場，恐怕會引發國內大規模抗爭。

南韓早已和美國簽有自由貿易協定，多家南韓企業巨人也在談判期間承諾數百億美元的投資。

8月1日關稅大限逼近之際，亞洲國家紛紛加緊腳步爭取較優惠條件。日本率先和美方達成協議，將關稅稅率定在15%，但日方澄清，投資的大多數資金將以貸款形式提供，而非現金投入。印尼和菲律賓關稅則在19%，越南為20%。

泰國和柬埔寨因爆發邊境衝突，被課以36%的高關稅。川普明言，只要兩國仍在交戰，美國就不會調降關稅，進一步施壓促使雙方遵守停火協議。