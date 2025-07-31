川普簽署行政命令暫停最低免稅額門檻

美國總統川普30日簽署行政命令暫停「最低免稅額門檻」（de minimis），擬針對等於或低於800美元的進口商品課稅，計畫8月29日生效上路。

近年來不少外國零售業者，透過拼多多海外版、希音等電商平台，利用美國最低免稅額門檻，將零售商品的包裹從中國大陸郵寄到美國境內，有效規避被美國課徵關稅。

對於來自中國和香港的低價零售商品，川普上任後，在聽取商務部的評估之後，決定關閉這個漏洞，並在近期獲得聯邦貿易法院的支持，法院的裁決未阻擋川普禁止最低免稅額門檻。

川普30日簽署行政命令，鎖定任何等於或低於800美元的外國商品輸入美國都將被課稅；任何經由國際郵政系統進入美國的商品，都將基於商品的價值和源頭國家來課稅。

行政命令指出，因各國被美國課徵的關稅不同，不同國家的商品被寄送到美國，也將面臨不同的關稅稅率：若有國家被美國課徵16%或更低的「國際經濟權力法」（IEEPA）關稅，每件商品將被課稅80美元；若有國家被課徵16%至25%的關稅，每件商品將被課稅160美元；若有國家被課徵超過25%的關稅，每件商品將被課稅200美元。

行政命令指出，相關規範將於8月29日美東夏令時間零時一分生效上路。

根據CNBC報導，川普政府上台後，一直希望能夠關閉相關漏洞，形容這是「大騙局」（big scam），會傷害到美國企業；川普政府也認為最低免稅額門檻有助於芬太尼和其他非法違禁藥品進入美國，指這些包裹被海關查驗的機率比較小。

行政命令指出，很多托運人大費周章隱藏包裹的內容、發送人的真實身分，以及包裹的來源國，並利用最低免稅門檻，把可能藏有違禁藥品的包裹送入美國。