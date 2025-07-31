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美韓達成貿易協議 南韓被課徵15%的關稅
美國總統川普30日宣布與南韓達成貿易協議，擬課徵南韓15%的關稅；南韓則同意給予美國3500億美元，並採購1000億美元的美國能源；川普表示，南韓總統李在明預計2周後訪問美國，到時李在明將在白宮宣布巨額的對美投資計畫。
隨著對等關稅寬限期即將在8月1日到期，川普30日上午在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，白宮30日非常忙碌，川普與許多國家領袖對話，這些領袖都希望讓美國「非常開心」。
川普也指出，他預計30日下午與南韓貿易代表團見面；川普說，美國現在擬課徵南韓25%的關稅，但南韓已經開出條件來降低關稅；川普說，他對南韓的提案非常感興趣。
此後不久，川普隨即宣布說，美國與南韓達成完整的貿易協議，指南韓同意給予美國3500億美元的投資基金，其基金完全由美國持有和掌控，並由川普選擇投資項目。
另外，南韓也同意購買1000億美元的美國液化天然氣和其他能源產品。
川普指出，李在明預計在2周後訪問白宮，與美方舉行雙邊會議，李在明到時會宣布巨額的對美投資計畫，並公布具體金額。
川普說，南韓也同意對美國完全開放貿易市場，並接受美國的汽車、卡車、農產品等產品，並給予美國零關稅的優惠待遇；美國則將課徵南韓15%的關稅。
川普30日也表示，其他國家都向美國做出提案來減少關稅；川普說，這些提案都將大幅減少美國的貿易赤字，並表示，川普政府計畫在合適的時間點對外發布一份詳盡的報告。
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