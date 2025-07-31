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各國加快貿易談判腳步 川普：今擬與南韓代表團會面

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。(路透)
美國總統川普。(路透)

美國對等關稅寬限期即將在8月1日結束，美國總統川普30日宣布擬課徵印度25%的關稅之後，他表示，他與許多國家的領袖對話，他們都希望讓美國「非常開心」，並指出，他下午將與南韓貿易代表團會面。

川普說，美國現在擬課徵南韓25%的關稅，但南韓已經開出條件要降低關稅，川普說，他對南韓的提案非常感興趣。

川普也表示，美國已經與巴基斯坦達成協議，雙方將共同合作發展大規模的石油儲存；川普指出，兩國正在選擇哪一家企業來領導這個夥伴關係；川普說，也許未來有一天會出售石油到印度。

川普表示，其他國家也向美國做出提案來減少關稅；川普說，這些提案都將大幅減少美國的貿易赤字，並表示，川普政府將在合適的時間點發布一份詳盡的報告。

關稅 川普

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