各國加快貿易談判腳步 川普：今擬與南韓代表團會面
美國對等關稅寬限期即將在8月1日結束，美國總統川普30日宣布擬課徵印度25%的關稅之後，他表示，他與許多國家的領袖對話，他們都希望讓美國「非常開心」，並指出，他下午將與南韓貿易代表團會面。
川普說，美國現在擬課徵南韓25%的關稅，但南韓已經開出條件要降低關稅，川普說，他對南韓的提案非常感興趣。
川普也表示，美國已經與巴基斯坦達成協議，雙方將共同合作發展大規模的石油儲存；川普指出，兩國正在選擇哪一家企業來領導這個夥伴關係；川普說，也許未來有一天會出售石油到印度。
川普表示，其他國家也向美國做出提案來減少關稅；川普說，這些提案都將大幅減少美國的貿易赤字，並表示，川普政府將在合適的時間點發布一份詳盡的報告。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言