美中貿易會談落幕 川普：相信會達成公平協議
美中第3輪貿易會談落幕，美國總統川普今天表示，和中國的磋商進展順利，雙方步調一致，他認為「會跟中國達成一項非常公平的協議」。
美、中官員昨天結束在瑞典首都斯德哥爾摩（Stockholm）為期2天的會談，試圖解決經濟衝突和避免貿易戰升溫。美中代表團分別由美國財長貝森特（Scott Bessent）和中國國務院副總理何立峰領軍。
川普（Donald Trump）昨天說，今天將聽取貿易團隊簡報相關內容，以決定是否批准。
他今天下午在白宮簽署一項法案並接受媒體提問，被問及是否已聽取貝森特簡報會談內容時表示，「我們和中國的進展順利…我認為結果會非常好」。
他還說：「我們步調一致，我認為我們會和中國達成一項非常公平的協議。」
綜合外媒報導，儘管此次會談未宣布任何重大突破，但中方官員表示，雙方同意推動延長5月中旬達成的90天關稅休戰協議，但未明確指出何時開始延長、為期多久。
不過，美方談判團隊則指出，延長美中關稅休戰協議仍需等川普點頭同意才算達成。
美國和中國5月曾在日內瓦舉行會談達成協議，雙方大幅降低高額關稅，為期90天，貿易戰休兵將於8月12日到期。
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