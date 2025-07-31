川普挺盟友波索納洛 對巴西加徵關稅至50%
白宮宣布美國總統川普今天簽署行政命令，對巴西貨品加徵40%關稅，使得巴西遭到美國課徵的關稅稅率總計達到50%。這與川普的極右派盟友巴西前總統波索納洛遭到審判有關。
法新社報導，川普（Donald Trump）先前已揚言要對拉丁美洲最大經濟體巴西採取今天這項措施，以抗議巴西當局對波索納洛（Jair Bolsonaro）的「獵巫」行動。
另一方面，美國財政部今天也發布對巴西最高法院法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）的金融制裁。他主管波索納洛的受審案件。
美國財長貝森特（Scott Bessent）在聲明中表示：「莫瑞斯在一場對付美國和巴西公民與企業的不合法獵巫行動中，自作主張擔當法官和陪審團成員。」
美國國務院本月稍早也已對莫瑞斯採取相似行動。
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