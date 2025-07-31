與美國周旋到底！ 南韓關稅終極談判時刻揭曉

韓媒30日報導，南韓國務副總理兼企畫財政部長具潤哲預定31日上午9時45分（南韓時間當晚10時45分，台灣時間當晚9時45分），在華府的美國財政部大樓和美國財長貝森特會談。韓媒報導形容是「事實上的最後談判」。

具潤哲於當地時間29日飛抵華府附近的國際機場3小時後，就率已在華府的南韓產業通商資源部長金正官及該部通商交涉本部長呂翰九，與美國商務部長盧特尼克展開會談。31日的會談原定下午舉行，但在韓方要求下改為上午。

除了造船業，南韓還打出半導體、蓄電池和生物等南韓大部分的主力產業，作為與美國談判時的「牌」。然而美方仍要求韓方做出更大讓步，包括對美投資額增至4000億美元（約台幣12兆元）的規模，以及擴大開放農畜產品市場。

另外，在美國有大筆投資的南韓財閥也從旁「助攻」南韓政府。繼三星電子會長李在鎔、韓華集團副會長金東官後，現代汽車集團會長鄭義宣30日也赴美。南韓外長趙顯31日則將在華府和美國國務卿魯比歐會面。

美國總統川普在4月「解放日」及7月關稅稅率通知函中，對南韓輸美商品徵的稅率均為25％。