銅50%關稅周五如期上路...但精煉銅等豁免 紐約銅價暴跌
白宮表示，美國總統川普30日簽署公告，以國家安全為由，下令8月1日起對半成品銅產品和銅密集型衍生產品徵收50%的關稅，但廢銅以及銅礦石、精礦、粗銅、陰極和陽極等銅原材料不包含在內。紐約銅期貨價格應聲暴跌，跌幅一度逼近20%。
除關稅外，該行政命令還要求採取措施支持美國國內銅產業，包括要求美國境內生產的高品質廢銅中，有25%必須在國內銷售。
川普今年2月以國家安全為由，根據232條款啟動對潛在銅關稅的調查，紐約Comex銅價便開始不斷飆漲，本月稍早，川普宣布美國政府將從8月1日起對銅徵收50%的進口稅，這一稅率遠高於市場預期，引發銅進口熱潮。
根據彭博的數據，截至29日，美國七個Comex倉庫的銅庫存量今年來已飆升172%，達到253,431噸，為2004年以來最高。
與此同時，倫敦金屬交易所（LME）倉庫的庫存今年來卻下滑約50%。
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