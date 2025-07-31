擬課印度25%關稅 川普：我們還在談判中
美國總統川普30日宣布擬課徵印度25%的關稅，不過川普當日稍晚也表示，美國和印度現在仍在談判中，將觀察接下來情況怎麼發展。
川普30日宣布，預計自8月1日起課徵印度25%的關稅；川普表示，印度雖然是美國的朋友，但是由於其過高的關稅，以及非關稅障礙，長年和美國之間的生意不多，而印度又主要向俄羅斯購買軍事裝備，同時也是俄國和中國最大的能源買家。
川普表示，印度除了要被課徵25%的關稅，還要為相關行為支付罰款；川普也強調說，美國對印度有非常大的貿易赤字。
川普30日於白宮簽署新的法案，他在回答媒體問題時表示，美國正在和印度談判中，暗示25%的關稅還不是最後結果。
川普說，印度之所以在關稅之外還要支付罰款，是因為印度是金磚國家之一，指金磚國家攻擊美元。
川普說，印度的關稅稅率是世界上最高的關稅之一，有產品的關稅高達100%、150%，甚至175%；川普說，美國現在正與印度談判，印度表態願意大幅降低關稅，「我們會看情況怎麼發展」。
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