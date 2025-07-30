ASML享美國零關稅優惠...其他晶片股有望同步受惠

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
歐盟銷往美國的半導體設備等幾類產品，將享有零關稅優惠，對ASML是大利多，對台積電等半導體廠商同樣也是。 美聯社
歐盟銷往美國的半導體設備等幾類產品，將享有零關稅優惠，對ASML是大利多，對台積電等半導體廠商同樣也是。 美聯社

美國與歐盟本周稍早已達成貿易協議，歐盟幾乎所有銷往美國的商品，需繳交15%的關稅，不過雙方也協議，半導體設備等幾類產品除外，也就是這些產品將享有零關稅的優惠。因此，包括艾司摩爾（ASML）等公司的產品在美國基本上不會面臨漲價問題，這對台積電、英特爾、三星、德州儀器等半導體廠來說，可望是大利多。

科技媒體tomshardware報導，歐盟執委會表示，歐美已同意對一些戰略性產品相互實施零關稅，包括所有飛機和相關零組件、特定化學產品、特定學名藥、半導體設備、部分農產品、天然資源與關鍵原物料，「後續我們還會在清單上加入更多產品」。 

報導指出，如果美國對ASML的晶片製造設備開徵15%的關稅，勢必對晶片業者帶來重大衝擊。

關稅 川普

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