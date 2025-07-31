美中第3輪會談 貝森特：不滿北京與俄伊貿易

中美在瑞典斯德哥爾摩舉行第三輪經貿會談後，雙方達成延長關稅休戰九十天的共識，據中方昨發布訊息，中美經貿中方領導人、國務院副總理何立峰表示，下一步，雙方應進一步深化對話磋商，不斷爭取更多雙贏結果。

美國財政部長貝森特在接受ＣＮＢＣ訪問時則形容中方有些「操之過急」，他表示，美國尚未同意延期，美方不會做出任何決定直到他們向川普報告，他們將在卅日與川普在白宮橢圓辦公室討論美中談判的結果，川普將決定是否延長寬限期。

貝森特廿九日說，他已警告中方官員，若繼續向遭制裁的俄羅斯採購石油，根據美國法律，將面臨高額關稅。北京則強調將維護自身能源主權。

路透報導，貝森特結束在瑞典首都斯德哥爾摩為期兩天的美中貿易會談時表示，中國持續向遭制裁的伊朗採購石油，以及向俄羅斯銷售逾一百五十億美元軍民兩用科技產品，以協助莫斯科攻打烏克蘭，貝森特表達美方不滿。

貝森特指出，俄國受到制裁，美國國會已立法，授權川普總統對採購俄國石油的國家加徵最高百分之五百關稅，美國盟友也將採取類似措施，以協助切斷俄羅斯能源收入。

大陸商務部說，何立峰與貝森特及貿易代表葛里爾在瑞典斯德哥爾摩舉行中美經貿會談，根據會談共識，雙方將繼續推動已暫停的美方對等關稅百分之二十四部分以及中方反制措施如期展期九十天。

貝森特表示，他也警告中國國務院副總理何立峰，北京持續向俄羅斯出售最終用於武器的商品，將不利於中國加強與歐洲的貿易關係。貝森特說：「我告訴他們，中國助長這場在歐洲邊境的戰爭，對他們在歐洲的形象造成非常大的傷害。」貝森特表示，在美國談判代表與總統川普談話前，不會有任何定案；他們預計卅日會在白宮向川普做報告。

貝森特指出，美方不斷在討論中推動中方完善他們的稀土控制系統；隨著中國即將推出新的五年計畫，美方也鼓勵中國轉型，從生產經濟走向消費經濟。他重申，美國不希望與中國脫鉤，而是希望去風險化特定戰略產業。