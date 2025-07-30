川普談貿易協議有致勝公式？克魯曼：被歐盟當傻子耍

美國總統川普像推土機似的，逐一壓迫貿易夥伴敲定協議。他以不准進入美國龐大市場為棍棒，並以調降4月初「對等關稅」稅率為胡蘿蔔，在同時威逼與利誘下，已迫使英國、日本、印尼、菲律賓和越南同意他的條件。歐盟顯然是最新一個「投降」的例子。

川普談貿易協議似有致勝公式

外媒指出，至此，川普談貿易協議的致勝公式已呼之欲出。他先語出驚人揚言加徵極高的關稅，讓對方慌張。然後，鬆口給緩衝時間，限時在8月1日前談交易。找幾個經濟有弱點、沒膽報復且順從的貿易夥伴當樣板；最後，敲定比原先恐嚇稅率低一些的關稅水準，然後得意洋洋宣稱「雙贏」。

乍看下，日前與川普達成協議的歐盟，也自甘落入這個圈套。川普周日與歐盟執委會主席范德賴恩同意，美國對歐盟大多數進口產品課徵15%的關稅，適用汽車、藥品和半導體。相對地，歐盟承諾斥資數千億美元採購美國能源產品和武器。外媒評論指出，這種結果大致與川普想要的情境相符；歐盟得到的只是避免更高的關稅，以及不確定性減少些許，卻顯得狼狽得向惡霸低頭。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼30日也批評，歐盟未能通過川普考驗，堂堂一個經濟超級強權，且具備有效還擊川普違法關稅的實力，卻毫無作為，甚至做出一些「表面上」的讓步。

克魯曼：歐盟把川普當傻子耍

克魯曼指出，乍看下，與川普敲定的協議讓歐盟顏面掃地；但深入檢視，就會發現，其實歐盟把川普當傻子玩弄。具體來說，是化石燃料傻瓜。

這是因為歐盟對川普許下兩種承諾。一，歐盟將在美國投資6,000億美元。二，歐盟將在未來三年期間，向美國採購價值7,500億美元的能源產品，主要是石油和天然氣。

克魯曼說，第一項承諾很空洞，第二項則是胡扯。

先看投資承諾。歐洲各國政府可不像中國大陸那樣，能命令民間企業把錢投資在何處。更何況敲定協議的執委會甚至不是政府，除了磋商關稅之外，沒什麼實權。某個執委會官員周日就向Politico表示，那項投資承諾「毫無意義」。

這位資深執委會官員表示，歐盟無法為那些投資提供保證，那只是「依據民間公司的意願」。執委會並未表示會提供任何獎勵措施，確保民間企業達到6,000億美元投資目標，也未提出具體的投資時間表。

所以說，歐盟的投資承諾全是空話。

第二項有關採購美國能源的承諾較具體，也訂出時間表。但克魯曼說：「不會發生。」理由有三。

首先，歐盟執委會既不能命令民間企業去投資什麼，當然更無法命令他們向誰購買石油和天然氣。

再者，歐盟允諾的進口量，受限於硬體設施，實際上也不可行。尤其是運送液化天然氣（LNG），輸出和接收的兩端都需設置專門的基礎設施。在美國這端，LNG出口站此刻已經產能全開，歐洲那端的LNG接收站則已「緊繃到極限」。歐盟雖承諾未來三年大幅提高從美國進口能源，就算投資計畫匆促執行，能否趕在期限結束前建好必要的設施，令人懷疑。況且，在迅速轉向可再生能源的歐陸，會有人願意響應那種投資嗎？

最後，就算歐洲克服法律和硬體障礙，果真向美國擴大採購大量化石燃料，但石油和LNG都是在全球市場上交易的「可替代商品」，意指歐洲購買量提高，只不過是美國一部分出口改道罷了，整體而言並未增加。比方說，美國賣更多石油到歐洲，但同時會減少對日本和中國大陸出口。

因此，所謂「歐洲需求擴增驅動美國能源出口大增」的展望，根本不會發生。

歐盟將來如何向川普交代？

那麼，歐盟將來要如何向川普解釋自己未能履行承諾？

克魯曼說，也許不必解釋，一如川普1.0與中國大陸敲定協議，北京承諾向美方大量採購農產品，不也從未履行諾言。川普似乎也不太追究，畢竟他樂得宣布大協議，然後就沒興趣了。

結論是：不論川普怎麼想，歐洲不會導致美國化石燃料生產大增。這可能讓川普氣惱，對全球卻是好事，因為可再生能源顯然是未來能源技術的大勢所趨。