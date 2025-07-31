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盧特尼克：達成貿易協議 就要完全開放市場

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導

美國對等關稅的寬限期即將於八月一日到期，美國商務部長盧特尼克廿九日表示，在與美國達成貿易協議的代價很清楚，條件是必須要完全開放市場。

美國近日陸續和日本、歐盟等達成貿易協議，但於美國談判多時的南韓和台灣等國都尚未達成協議；盧特尼克廿九日接受ＣＮＢＣ訪問時表示，很多國家在市場開放上，一開始只給出「還好」的條件，可能是開放百分之卅或百分之五○的市場。

盧特尼克說，美國總統川普希望市場完全開放，其他國家因此把條件提高到開放百分之七十五的市場，但川普還是不滿意；現在與美國達成協議的代價黑白分明，就是要完全開放市場，總統希望確保美國的產品能夠出口到其他國家。

盧特尼克也表示，歐盟之所以承諾對美投資，最後與美國達成貿易協議，關鍵就在於要保護他們的汽車、藥品和半導體產業。

盧特尼克說，川普預計在接下來兩周內公布藥品關稅政策，一定會比百分之十五更高；魯特尼克也說，未來美國只會針對沒有或無法在美國生產製造的產品課徵零關稅。

關稅 川普 盧特尼克

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