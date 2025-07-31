川普：印度輸美商品關稅25% 白宮已向台灣提出最佳稅率關稅

美國總統川普卅日在社群媒體宣布，美國八月一日起將對印度輸美商品課百分之廿五關稅，另將加上對印度從俄羅斯購買能源等事項的懲罰。

川普說，雖然印度是美國的朋友，美國和印度多來年的生意相對很少，這是因為印度關稅太高，印度也有全球最棘手的非關稅貿易障礙。川普說，各方正在阻止俄國在烏克蘭的殺戮，印度則一向從俄國購買大量軍備，也和中國大陸一樣是俄國能源的主要買家，「這都不是好事！」因此印度八月一日起將被課百分之廿五關稅，「加上對前述事項的懲罰」。川普後續發文指稱，美國對印度有巨額貿易逆差。

印度擬八月中旬重啟協商

路透廿九日報導，印度已為美國可能課徵較高的對等關稅預做準備。未具名的印度官員對路透說，因為印度莫迪政府在八月一日期限前，已決定暫不再做新讓步，所以已做最壞打算。不過，印度準備在美國代表團八月中旬到訪時，重開更廣泛的貿易協商，希望九月或十月時，兩國能達成全面性貿易協議。

知情官員本月稍早曾透露，印度向川普政府表明不能妥協的底線。例如，印度至今不允許美國出口基因改造作物到印度，也不願全面開放乳製品與汽車產業市場。對於汽車零組件與藥品等，印度則是願意提供零關稅。

彭博廿九日報導，賴清德總統過去一周接連遭遇多起備受矚目的政治挫敗，重創其領導威信。隨著美國關稅談判截止期限逼近，情勢恐將進一步惡化。彭博引述知情人士指出，美國川普政府已向台灣提出「最佳稅率關稅」，但未明確標識具體數字。

彭博：台官員跟期限賽跑

彭博指出，台灣官員仍在與八月一日關稅期限賽跑，試圖避免美方對台課徵百分之卅二關稅。若未能爭取到與日本等鄰國相當的關稅待遇，恐加深外界對賴清德與美國間關係的疑慮。

知情人士透露，川普團隊至今僅向台灣提出「最佳稅率關稅」，但未明示具體數字。該人士指出，台方官員推測該稅率為日本獲得的百分之十五左右。在日本承諾提供五千五百億美元投資基金後，華府也向台北要求更多投資。

根據國會山莊報報導，消息人士表示，台灣正為川普可能在與中國達成協議時，將台灣排除在貿易關係之外的情況做準備，並「積極思考一個新單打獨鬥時代的可能性，屆時台北將無法再依賴白宮的支持」。

川普卅日在社群媒體發文說，「八月一日的期限就是八月一日期限」，該期限很堅定且不會延後，還說這會是美國的大日子。