川普重申 8月1日關稅談判期限不會再延

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

美國總統川普30日在自家社群媒體Truth Social重申，8月1日關稅談判期限不會延長，並說這一天對美國而言將會是重要的一天。

川普30日發文表示：「8月1日期限就是8月1日期限。它仍然堅固，而且不會延長。對美國而言是重大的一天。」

對等關稅上路後，各國輸美貨品都將面臨稅率調整。結束第三輪美中貿易談判的美國財政部長貝森特29日倒表示，只要協商向前，不會是世界末日。

貝森特在斯德哥爾摩接受CNBC專訪，談到美國對等關稅將在8月1日生效時說：「只要各國進行協商向前推進，數日或數月間的關稅變動，不會是世界末日。」

貝森特解釋，8月1日對川普與可以此做為協商工具的談判人員來說，川普想要達成協議，但有些時候有些個案，關稅收入讓他更滿意，也讓談判更有彈性。

有關美中元首會晤，貝森特指出，兩國元首6月初通話時，習近平已邀請川普訪問，這是白宮與習幕僚之間的安排。

關稅 川普

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