美中新一輪協商結束 陸：關稅休戰期再延90天

經濟日報／ 編譯季晶晶、記者廖士鋒林宸誼／綜合報導
美國與中國大陸在瑞典的經貿協商29日結束後，中方談判代表旋即宣布雙方同意延長關稅休戰期。圖為美國財長貝森特（左）會前與中國副總理何立峰（右）握手。（新華社）
美國與中國大陸在瑞典的經貿協商29日結束後，中方談判代表旋即宣布雙方同意延長關稅休戰期。圖為美國財長貝森特（左）會前與中國副總理何立峰（右）握手。（新華社）

美國與中國大陸在瑞典的經貿協商29日結束後，中方談判代表旋即宣布雙方同意延長關稅休戰期，美國財長貝森特稍後則說，中方的宣布「有點操之過急」，將待他30日向美國總統川普彙報後，再由川普決定。

美中關稅戰休兵期將在8月12日屆滿，29日談判結束後，中方代表李成鋼旋即宣布雙方同意延長關稅休戰期，但未提供細節。中國大陸商務部30日稱，雙方已達成延長關稅休戰90天的共識。中美經貿中方領導人、國務院副總理何立峰表示，下一步，雙方應深化對話磋商，不斷爭取更多雙贏結果。

貝森特29日說，「會議非常有建設性」，「只是我們還沒簽字」，預期他和美國貿易代表葛里爾回到華府後，30日向川普彙報，由川普拍板是否延長，「我們的中國同僚有點操之過急了」。

但貝森特倒是說，美中官員可能約90天後再次會面，且正面評價這次會談氣氛，彼此有更多尊敬與了解，雙方並未討論TikTok，「我們非常謹慎地區隔貿易和國安」議題。

葛里爾表示，延長休兵期是「選項」之一，若不延長，對大陸關稅稅率可能回升到約80%，也就是川普首任期已課徵的關稅、20%芬太尼關稅、川普4月初公布的34%對等關稅稅率。

川普29日稍後在空軍一號從蘇格蘭返回華府途中表示，他「剛剛和」貝森特「通電話」，「他們和中國開了非常好的會議，他們似乎明天會跟我簡報」，證實他30日會審閱討論狀態與延長休兵期的可能性，「我們將會批准，也可能不會」。  

貝森特透露，他也警告中方官員，若繼續購買俄羅斯石油，將面臨更高關稅，大陸外交部發言人郭嘉昆回應，大陸將根據自身國家利益採取合理能源保障措施，關稅戰沒有贏家，脅迫施壓解決不了問題。

葛里爾則表示，恢復稀土出口是北京迄今為止做出的最大讓步，美國希望確保稀土磁鐵等關鍵材料持續供應，以便雙方能專注其它優先事項。他也說，美中並未對出口管制達成協議。

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